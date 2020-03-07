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【黃寶慧】慧眼看天下／肺炎全球恐慌　華人成生物恐怖分子？　傳習近平組建生物國防軍

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新聞節目中心／綜合報導

新冠肺炎肆虐國際，南韓在短短一個半月內，確診人數就突破六千大關，疫情至今未見放緩跡象；伊朗疫情同樣嚴峻，包含副總統、衛生副部長在內，多名政府高層都接連傳出確診，在當地投下震撼彈；除此之外，歐洲地區陸續淪陷，其中義大利正是重災區，確診病例連日攀升，就有報導指出，或許與北部紡織重鎮普拉托，聚集著許多來自中國大陸的「溫州商人」有關。隨著疫情延燒，全世界人心惶惶，部分歐美國家就現所謂「反中情緒」，華人、亞裔人種受到嚴重種族歧視，遭言語攻擊、校園霸凌等事件層出不窮。面對失控的疫情，中國大陸國家主席習近平蠟燭多頭燒，來勢洶洶的肺炎病毒，不僅撼動他的領導威權，也重創中國大陸的國際形象。《慧眼看天下》第89集，邀請到美麗島電子報董事長吳子嘉，與主持人黃寶慧深度分析中國大陸如今面臨的重大考驗。

▲新冠肺炎疫情對習近平而言，是場重大考驗，必須打贏這場戰「疫」，沒有退路。（圖／翻攝自新華社）

▲新冠肺炎疫情對習近平而言，是場重大考驗，必須打贏這場戰「疫」，沒有退路。（圖／翻攝自新華社）

疫情失控! 韓逾6千確診 日宣布停課

新冠肺炎疫情在南韓快速延燒，短短一個半月，確診人數就突破6千大關，當中超過六成的確診病例，還都和當地新天地教會有關聯，新天地教會遭質疑根本是造成群聚感染的幫凶，教主李萬熙2日現身記者會下跪謝罪，但失控的疫情早就讓當地人心惶惶；而情況同樣嚴峻的日本，最近也宣布中小學暫時停課，知名的東京迪士尼樂園和大阪環球影城，也罕見宣布暫時閉園，不過先前傳出有可能停辦的2020東京奧運，國際奧委會4日召開記者會宣布，將會按照原計畫，如期舉行。

▼ 教會遭疑不配合防疫，引發群聚感染，南韓新天地教會教主李萬熙日前下跪道歉。（圖／路透）

▼ 教會遭疑不配合防疫，引發群聚感染，南韓新天地教會教主李萬熙日前下跪道歉。（圖／路透）

美民主黨初選 拜登翻身士氣大振

美國民主黨總統候選人提名戰中的「超級星期二」，初選結果陸續出爐，前副總統拜登在14州篤定贏得10州，意外翻身士氣大振；而前紐約市長、億萬富翁彭博，雖然先前砸下了5億多美元打廣告，但聲勢還是略遜一籌，4日他宣布放棄角逐白宮大位，也讓拜登優勢大增；至於左翼老將桑德斯，雖然在超級星期二只拿下4個州，但有第一大州加州入袋，也讓他居於不敗地位，如今初選態勢逐漸明朗，拜登和桑德斯誰能代表民主黨和共和黨的川普一較高下，引發關注。

▼美國民主黨總統初選參選人拜登，在「超級星期二」表現亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

▼美國民主黨總統初選參選人拜登，在「超級星期二」表現亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

馬國政治風暴 首相馬哈迪請辭

馬來西亞政局一夜動盪，高齡94歲的首相馬哈迪上周突然遞出辭呈，為馬國政界投下震撼彈；而馬哈迪拋出辭職消息，據傳是有意籌組新的聯合政府，讓自己繼續做滿5年任期，但也將違背先前自己做滿2年，就交棒給安華的承諾，被外界認為兩人權力鬥爭再度浮上檯面。而經歷一周的政治混亂後，馬來西亞最高元首蘇丹宣布，正式任命土著團結黨黨魁、也是前內政部長慕尤丁為第八任首相，這也代表在位最久的馬哈迪，希望回鍋登上首相大位的如意算盤徹底失敗，對此馬哈迪表示，自己仍有國會多數優勢，將在國會提出不信任案。

▼馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）24日突然辭職，在當地政壇投下震撼彈。（圖／路透）

▼馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）24日突然辭職，在馬來西亞政壇投下震撼彈。（圖／路透）

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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