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投資不迫降！抗疫資產配置有訣竅　法人：善用債券ETF避震

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▲保險，儲蓄，投資，保單，理財。（圖／pixabay）

▲隨著疫情升溫，投資人擔憂未來布局方向，專家建議，可將債券ETF納入投組，在市場動盪的現況下，穩健整體資產，同時獲得穩定息收。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情升溫，市場避險情緒高漲。中信投信表示，在此環境下，建議透過具高流動性、高信評的債券ETF進行避險與資產配置，避免投資必須「迫降」，忍痛出場。

中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，新冠肺炎疫情持續擴散，引發投資人對全球經濟成長的擔憂，避險情緒大幅提升。美國聯準會（Fed）無預警降息2碼，美國10年期公債殖利率跌破1%，也是史上頭一遭，顯示投資人對經濟展望有疑慮。

請繼續往下閱讀...

張勝原指出，由於疫情尚未獲得控制，加上目前多數機構對全球、大陸今年的預期經濟成長率過於樂觀。國際貨幣基金（IMF）認為，疫情將很快獲得控制，因此最新報告對今年全球經濟最新評估，僅下修0.1個百分點，對大陸的評估也僅由6.0%下修至5.6%。不過，他認為，一旦未來公布的經濟數據不如預期，金融市場大幅波動恐難以避免。

張勝原也提及，儘管短線上殖利率下跌幅度大，不過具有避險功能的債券ETF仍具投資價值。24日除息的中信美債20年期（00795B）與中信高評級市政債（00847B），因避險需求大增，債券價格彈升，在一天內便填息完成，加上債券ETF配息來源，不來自於本金的特性，可達到風險分散、降低資產波動等效用，同時做好現金流的管理等功效。

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