伊朗激增1234例！全球確診「突破10萬人」　13國感染人數破百

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球各地持續延燒，伊朗6日一次新增1234例確診病患，累積已經達4747例確診，加上南韓6日新增505例、義大利新增769例、德國新增229例等，「全球新冠肺炎確診人數」6日已經突破10萬人。台灣部份截至6日晚間8時，累積確診共45人，死亡1人。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）6日表示，伊朗境內新增1234例確診病患，累計病例數已達4747例，更一名議長國際事務顧問霍森（Hossein Sheikholeslam）5日因為感染病逝。包含副總統，國會議員，國事顧問等，伊朗已經有多名高官確診，其290人國會中，至少有23名議員感染，占比高達8%。

▲伊朗6日新增1234例，全球確診人數已經突破100033例。（圖／路透）

根據大陸《新浪網》6日晚間9時最新統計，大陸全境新冠肺炎確診人數已達到80673例，累積死亡3044例。全球疫情部份，伊朗6日新增1234例後，使得全球確診人數已經突破10萬人。

包含大陸，目前確診人數突破百人的國家有南韓6593例、伊朗4747例、義大利3858例、日本1111例、德國578例、法國423例、美國236例、西班牙223例、新加坡130例、英國116例、瑞士111例、瑞典101例。

台灣部份，中央流行疫情指揮中心6日新增第1例，為第34個案確診前同病房、不同病室已出院病人，使院內感染累積8人，國內累積個案45例。