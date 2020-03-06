元大投信推台股首檔「主動配息」基金　一年可望領13次配息

▲ 元大投信推出元大台灣高股息優質龍頭基金。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

元大投信推出台股主動型基金-元大台灣高股息優質龍頭基金，為兼具「高股息+優質+龍頭」之主動式配息型基金，自台股具有高成長性的龍頭企業中，選具備高息優勢之公司，透過收益平準金設計，提供月配息及年終配機制，期望為投資人獲取股價成長契機。

元大投信董事長劉宗聖指出，此檔基金「主動選股、主動配息」，是1983年以來第一支台股主動式基金具有配息機制；基金採本息分離，利用收益平準金設計避免配了息而傷了本。而除了月配息之外，若有資本利得還有一次年終配，等於一年可能領到13次配息。

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劉宗聖表示，台股已從過去交易導向、淺跌的時代，變成股息配置的市場。台灣過去9年台股配息9.5兆，還原回去指數已在兩萬點上下；此外，不管指數在12,000點還是7000點的時候，9年來配息也都維持一定水平，配息率約為4%，且股息配發率逐年攀升，過去10年股息發放比例倍增61%。這幾年流行存股概念，台積電年配四次，季配息的股票已不稀奇，將來也有機會越來越多，而存本取息、落袋為安，也就是所謂整存零付，將成為準備退休的重要顯學。

元大台灣高股息優質龍頭基金擬任經理人吳宛芳表示，這檔基金在個股的挑選上衡量公司風險承受度及核心競争力，同時透過大數據計量的運用，選擇優質龍頭個股，另也衡量股息配發率。由於為主動型的台股基金，因此在面臨非系統性因素帶來市場修正的投資契機時，得以彈性地進行布局，以2013年SARS為例，台股波段(2003/1/23-4/28)下跌18.5%，但在三個月後漲幅31.7%，半年後更高達46.8%，雖然本次肺炎疫情與SARS不同，但台股具有堅強韌性與自我修復能力，在歷次的非系統性因素導致的股市波動獲得驗證。

元大投信表示，台灣高股息優質龍頭基金即將於3月17日至3月24日募集，除了以深耕台灣、高現金股息殖利率，以及具備優質產業龍頭地位企業為布局外，還訴求將每年股利作為月配息、資本利得作為年終分紅，落袋為安的配息機制設計，適合投資人作為中長期配置。