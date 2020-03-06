台積電張淑芬捐畫挺抗疫人員　生平第一次感應到「這幅畫本就不屬於我」



▲台積電慈善基金會董事長張淑芬。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電前董娘、台積電慈善基金會董事長張淑芬今（6）日攜手六家食品業者力挺防疫人員外，更在日前捐出一幅即將在蘇富比（Sotheby’s）拍賣的畫《希望之源》，拍賣所得全數捐給疾管署中央防疫中心的抗疫英雄。張淑芬說，因為「這幅畫本來就不屬於我的」。

張淑芬形容，這幅畫作要捐出的過程很傳奇。《希望之源》是她去年畫的，平常她都跟著畫的感覺走，但這幅畫不同。有一天她打坐完，油然想畫出祈福和喜悅的感覺，這是她生平第一次有這種感覺。

去年三、四個月她完成這幅畫後，朋友中途一度想收藏這幅畫，但那種感應仍在，張淑芬婉拒朋友說「好像不行耶」，但她不知道為什麼有此感受。

請繼續往下閱讀...

後來蘇富比就找上張淑芬，要她拿一幅畫展出，她就打算拿這幅畫參展，但畫還沒有名字，張淑芬聚集幾位好友，為這幅畫起名，經一陣討論，她都不喜歡。沒想到，她一離開座位變靈光乍現，「希望之源」四個字湧上心頭，於是她就跟朋友說，不用取（名）了，因為畫本身已經取好自己的名了。

沒多久，蘇富比再度找上張淑芬，當時張淑芬已經號召台積電員工捐款、挺前線抗疫人員的活動，蘇富比問張淑芬願不願意捐出即將展出的《希望之源》？此話完全打中張淑芬的想法，她說，她最近就正好想要做這類的事。但對方追問，她想捐給誰？張淑芬就想到最近將要捐款給抗疫人員，於是就跟蘇富比回說，請捐給中央防疫中心，她要捐給第一線工作人員，且要專款專用。

張淑芬感性說道，打從一開始作畫時，這幅畫本來就不屬於她的，能收藏到這幅畫的人，會是很有福報的人，因為這本來就是為別人而畫。

▼ 張淑芬近日登上蘇富比畫作《希望之源》 。（圖／蘇富比提供）