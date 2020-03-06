台積電前董娘張淑芬防疫早餐　六種親民食材曝光

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬早餐。（圖／張淑芬提供）



記者周康玉／台北報導

台積電前董娘、台積電慈善基金會董事長張淑芬今（6）日出席演講，大方分享她的防疫餐，她今日早上即興拍下早餐照，內容包括橘子、草莓、甜椒、大陸妹、白花菜、水煮蛋等六種食材。張淑芬自嘲「吃好多，但是是為了身體而吃」。

台積電前董娘 張淑芬也透露自己防疫秘方。她說，大部份人都只知道洗手、戴口罩，但她會在廚房或浴室等洗手的地方，放一壺溫的鹽巴水，一回到家就用鹽水漱口殺菌。

榮新診所營養師李婉萍分析，從個別食材來看，橘子、草莓和椒類都是富含維生素C的，可增強免疫力外；相較青花菜，白花菜多了多酚及豐富的植化素。李婉萍解釋，植化素和多酚對於維他命C的吸收有加成效果，草莓有草莓多酚，橘子也有橘子多酚，從大自然觀點來看，可看出食物營養之間互補性。

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此外，水煮蛋除了能補足蛋白質外，李婉萍說，蛋黃富含葉黃素、卵磷脂、DHA等，攝取足夠蛋白質同樣能提升免疫力。大陸妹則有豐富維生素A，和增強肺部黏膜有關。營養師建議，建議快速川燙，煮熟吃最安心，由於大陸妹是脂溶性維生素，建議滴幾滴油，幫助吸收，淺烘培的芝麻油或橄欖油都是不錯的搭配吃法。

從張淑芬的菜單看來，李婉萍表示，每一種食材都約有50-60種礦物質或元素，張淑芬一餐就吃了六種，等於一餐就能吃到300多種營養元素，整餐吃下來比綜合維他命強。

▼張淑芬今日大方分享她的防疫早餐。（圖／記者周康玉攝）

