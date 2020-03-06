上市公司因疫情延後公布財報需向證期局申請　三大時點應發重訊

▲ 金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

證交所表示，上市公司若因近期新型冠狀病毒疫情，致無法如期公告申報108年度財務報告，應經董事會通過預計展延時限、具體辦理時程（須洽會計師表示合理性意見），以及108年度自結四大財務報表（合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表），於109年3月27日前檢附相關文件向金管會證期局申請核准。

申請延期公告申報108年度財務報告之上市公司，應於三個時點發布重大訊息，以使投資人知悉其延期公告申報財報之原因、相關時程規劃、自結財報數、暨與會計師查核數之差異等資訊。

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申請公司應於董事會通過向主管機關申請延期公告申報108年度財務報告時發布重大訊息，並同時提供可供投資人查閱自結四大財務報表之網站路徑，例如公司網站等。

此外，申請公司於取得主管機關准駁結果時，也應發布重大訊息。

最後，申請公司應於嗣後董事會通過108年度財務報告時發布重大訊息，並說明會計師查核數與先前公告自結數有無差異及差異原因等，並應同步完成iXBRL財務資訊公告。

證交所指出，將於公開資訊觀測站上設置108年度財務報告延期公告申報專區，內容包括申請公司名稱、董事會通過申請財報延期公告申報日期、預計展延時限、主關機關准駁情形，及完成財務報告公告申報日期等資訊，以使投資人完整知悉相關資訊。