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搶攻電動車市場　鴻海、裕隆正式簽約設立合資公司

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▲左起為華創車電董事長陳國榮、裕隆集團嚴執行長陳莉蓮、鴻海科技集團董事長劉揚偉、總財務長黃秋蓮。（圖／鴻海提供）

▲左起為華創車電董事長陳國榮、裕隆集團嚴執行長陳莉蓮、鴻海科技集團董事長劉揚偉、總財務長黃秋蓮。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（6）日宣布與裕隆（2201）舉辦合資協議書簽約儀式，由鴻海科技集團董事長劉揚偉、裕隆集團嚴執行長陳莉蓮、華創車電技術中心董事長陳國榮共同簽署，後續將成立籌備處，並加速公司籌設與研發計畫，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，推動產業轉型升級發展。

秉持對台灣車輛產業轉型與升級發展的共同願景與策略方向，未來鴻海與裕隆設立的合資公司由雙方共組經營團隊，集結裕隆集團華創車電工程技術團隊，與鴻海資通訊產業運營專業領域人才，共同發展汽車產業的創新模式。

請繼續往下閱讀...

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，鴻海很高興有機會可以和裕隆合作，補足集團在整車設計的能力，過去在資通訊產業領域，鴻海獨創的一站式整體解決方案模式獲得不錯的成果，未來希望透過這樣的營運模式服務我們在車輛領域的客戶，投資台灣產業、扎根在地技術是過去四十多年來集團不斷推動的目標，也希望藉由合作延續台灣的車輛技術研發能力。

裕隆集團嚴陳莉蓮執行長表示，鴻海與裕隆新合資公司是雙方優勢資源的結合體，象徵著台灣自主汽車的延續、轉型與創新，裕隆集團將借助合資公司開放平台的資源，持續深耕自主品牌，推出具競爭力、滿足市場需求的新產品。

未來的新合資公司將整合裕隆集團整車自主研發平台，以及鴻海在全球市場強大的供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢，在全球汽車產業推動開放平台與共用化的經營新模式，為全球目標客戶提供整體解決方案的服務，包括整車設計開發集成、零部件設計開發與生產、車輛相關技術整合服務等業務。

新成立公司資本總額為新台幣155.76億元，由鴻海以現金出資新台幣79.44億元，佔股51%、裕隆以華創車電技術開放平台資產作價出資新台幣76.32億元，佔股49%，雙方將以互補優勢攜手抓住EV電動車市場的潛在商機，提供整車研發設計、開放平台共用化及生態系服務，讓客戶有優質車輛產品。

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