串連家與醫療的幸福連結　巴巴事業捐贈造價2億元予中山大學／仁武校區醫學教學大樓

▲巴巴事業董事長黃烱輝（左）捐贈造價2億元的中山大學／仁武校區醫學教學大樓，希冀縮短南北醫療差距，由中山大學校長鄭英耀(右)代表接受。

圖、文／巴巴事業提供

台灣醫療技術在國際間向來受到高度關注，從產業轉型帶動城市發展來看，醫療資源提升與強化也勢在必行，以打造幸福生活為理念的巴巴事業，落實企業經營精神，共同為台灣醫療打拚，為台灣社會貢獻心力。

巴巴事業做為打造居住品質的建設企業以「幸福不只是一種生活獲得，更是一種能力的付出」為企業精神，不僅在本業上追求硬體品質的精益求精，更積極透過社區共好的活動與公益，積極創生良善社區品質。

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此次捐贈的中山大學仁武校區醫學教學大樓，做為縮短南北醫療資源差異的願景，是政策面的落實，但更深一層的意涵，也在於為高雄市民打造更適居的健康生活環境，為全齡樂居的美好高雄做好基礎，讓家從我們居住的空間，到生活的環境，都能越來越好！巴巴事業成立於1988年，以打造幸福生活為理念，累積建築深厚專業，董事長黃烱輝先生以親如己住的心情，將理念融入建築設計與工藝中，用心打造幸福溫度建築。巴巴事業將在桃園市A7推出大樓案「欣時代」、高雄市楠梓區「戀戀風尚」、新北市三重區「欣世代、台南市北區「文元及第」、台北市北投區「曉陽明」…等，產品多鎖定在科學園區周邊亦或是區段具備重大建設發展區段，成為消費者心中的信任品牌。巴巴事業除專注於本業外，也成立公益信託巴巴慈善基金，持續幫助弱勢族群，希望能為推動社會正面的一股力量。