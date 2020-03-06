台積電前董娘張淑芬心疼防疫人員　聯手六大食品廠送補品給27家防疫檢驗所！

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬今日出席演講。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）持續蔓延下，台積電（2330）動起來。台積電慈善基金會董事長張淑芬今（6）日宣布，要聯手六大食品廠，「把一塊錢當兩塊用」，將雞精等補給品送到27家防疫檢驗所，力挺第一線辛苦的檢疫人員。

張淑芬近年帶領台積電慈善基金會同步進行「偏鄉教育」、「關懷獨居老人」、「孝道入綱」、「惜食」等公益項目，更每每在地方社區出現重大天災時，走上第一線。張淑芬表示，她習慣走第一線，很了解第一線人員需要什麼，她有能力，所以就做了。

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因應疫情，近來張淑芬號召台積電員工募款挺防疫人員，但不是要捐錢，張淑芬強調，是用這些捐款，跟過去攜手一起做公益的食品企業買營養補給品，例如大成的鮮雞精、奇美的養生酥、宏亞的麥穀巧克力、聯華的堅果與沖泡飲、新東陽的礦泉水和乾拌麵、桂冠的蓮汁雪耳燉飲品等。

張淑芬說，目前會用這些捐款買這六家食品業者的營養補充品或食物，並且直接寄送到27個中央防疫中心轄下的檢疫所據點，基金會不會經手這些物資，但所提供的物資是她們決定的。

張淑芬表示，她幾乎是要食品公司用半買半送的方式來做這件事，例如買一送一、買一送二等方式，等於一塊錢當兩塊錢使用。這時，張淑芬口吻就像一個會殺價家庭主婦一樣，對所募到的捐款，使用起來可說是斤斤計較。

然而這六家食品業者都是台積電公益事業上的長期合作夥伴，過去長期一起照顧偏鄉地區學童，張淑芬坦言，這些食品業老闆們也不會跟她們太計較。

據了解，由於新冠病毒疫情持續擴大，不僅第一線檢疫因工作量增加，人力吃緊，常常無法準時吃飯、準時下班，工時延長成為常態。

張淑芬表示，送到檢疫所的補給品會讓該所人員自行分配。身為公民，要站在支持的立場，而不是干涉。未來會依照防疫人員的需求和該場所設備，會擴大捐贈像是冷凍炒飯、冷凍包子等食品。

對於政府努力抗疫，張淑芬表示，這事情不容易，做為台灣人，只能支持、不能批評。因此張淑芬選擇，用民以食為天的食物，來挺站在最前線、為民眾把關辛苦的防疫人員。

▼台積電張淑芬經常走道第一線做慈善。（圖／記者周康玉攝）