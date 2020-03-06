渣打力推職場性別平等　台灣高階女主管逾6成超越集團平均

▲渣打銀行今天舉辦2020國際婦女節論壇，探討在台灣公益慈善領域，女性如何發揮獨特價值及影響力。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國際婦女節即將到來，渣打銀行今（6）日舉辦2020國際婦女節論壇，今年活動將以「女性關鍵影響力」為主軸，邀請台積電慈善基金會董事長張淑芬、渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳，探討在台灣公益慈善領域，女性如何發揮獨特價值，展現多元與包容的影響力。

渣打銀行總經理林遠棟表示，再過2天就是一年一度的婦女節，這幾天全球有5的地方同步舉行婦女節相關的論壇，塑造多元與包容的企業文化不僅是渣打的策略，更是使命，擁抱來自多元人才所擁有的多元思維、經驗與技能，也是公司持續創新的驅動力。

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林遠棟指出，近年來致力於落實職場平等，打造一個讓所有員工，不論身分背景、性別、年齡、國籍或種族等差異，都能發揮所長的工作環境。目前渣打銀行在台灣女性員工比例達69%，管理團隊的女性比例也高達64%，超越集團平均值，充分展現性別平權職場。在未來，公司也期待把多元與包容的影響力，從企業組織內部逐步擴展致整個金融產業，甚至全社會。

渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳也提及，隨著性別平權逐漸獲得落實，女性不再只是傳統上公益慈善資源的被動接受者，也可以是主動施予的推動者，尤其是女性執著與溫暖包容的特質，對於需要長期投入耕耘的公益慈善，更能展現獨特影響力。

陳穎勳舉例，渣打銀行去年度獲得志工獎（每年志工時數滿3天）的數百位員工中，女性比例即高達77%。另在渣打銀行合作的社福團體夥伴中，女性捐款人比例也高於男性，每個組織的女性捐款人比例平均約達6至7成，顯示只要提供暢通的管道與資源，女性願意在公益領域「出錢也出力」，成為推動社會共好的力量。

此外，適逢新冠狀肺炎疫情蔓延，在論壇活動中，渣打也舉辦慈善義賣，將代言人蔡依林拍攝渣打形象廣告時，所穿著的衣物開放拍賣，義賣所得將捐助渣打Futuremakers公益計畫，提供弱勢青年做好防疫措施與照護，同時公司內部也發起募款活動，鼓勵員工自由捐款，作為加強弱勢防疫專款專用。