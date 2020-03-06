　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

躉售物價總指數連10個月下跌　2月較上月跌0.9％、預估全年為-2.92％

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼主計總處綜合統計處專門委員邱淑純(左)。（圖／記者余弦妙攝）

▲主計總處綜合統計處專門委員邱淑純(左)。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（6）日公布2月份躉售物價總指數(WPI)，較上月跌 0.9％，經調整季節變動因素後跌 0.80％；較上年同月跌 4.47％，1-2 月平均，較上年同期跌 3.89％。主計總處綜合統計處專門委員邱淑純表示，WPI出現較大跌幅主要是受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，且今年全年的WPI指數為-2.92％，這個數據也已經加入疫情因素。

根據調查顯示，WPI較上月跌 0.9％，經調整季節變動因素後跌 0.80％；較上年同月跌 4.47％，1-2 月平均，較上年同期跌 3.89％，這已經是連續10個月下跌。

請繼續往下閱讀...

主計總處指出，國產內銷物價指數較上年同月跌3.49％，主因燃氣、化學材料及其製品與藥品、基本金屬，與石油及煤製品等價格下跌所致。

而進守物價指數，若先剔除新台幣對美元較上年同月升值2.19％因素後，以美元計價較上年同月跌 2.59％，主因礦產品、化學或有關工業產品，與塑、橡膠及其製品等價格下跌所致。

出口物價指數，以新台幣計價較上年同月跌 5.04％。若剔除匯率變動因素，以美元計價較上年同月跌2.97％，主因化學或有關工業產品、礦產品，與塑、橡膠及其製品等價格下跌所致。) 1至2月WPI較上年同期跌3.89％：其中國產內銷品跌2.80％，進口品跌3.68％，出口品跌4.90％。

ET快訊
劉真被爆往生、5度開顱　北榮首發205字聲明回應
快訊／梵蒂岡通報首例新冠肺炎病例
陳時中：醫護人員加護病房服務「一天補貼一萬」
iPhone 12高規格外流！2大亮點搶先看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

搶攻電動車市場　鴻海、裕隆正式簽約設立合資公司

防疫模範生！張忠謀近來足不出戶　要愛妻「少出門」

富時羅素公布臺灣4項指數成分股審核結果　臺灣50無增減、中型100增二刪二

口罩出口假消息來亂　經濟部重砲澄清：「沒有送給日本！」

新冠肺炎疫情升溫　統一發票盃路跑賽事11年來首度延期

台指期受美股驚嚇大跌222點　分析師：再度回測年線、反彈機率小

渣打力推職場性別平等　台灣高階女主管逾6成超越集團平均

台積電前董娘張淑芬心疼防疫人員　聯手六大食品廠送補品給27家防疫檢驗所！

宏正2月營收3.79億元...受疫情影響表現低於預期　展望今年可望受惠「宅經濟」

躉售物價總指數連10個月下跌　2月較上月跌0.9％、預估全年為-2.92％

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

「音樂博士」希澈超強舞蹈猜歌　把EXO《LOVE SHOT》跳歪都能答對

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

搶攻電動車市場　鴻海、裕隆正式簽約設立合資公司

防疫模範生！張忠謀近來足不出戶　要愛妻「少出門」

富時羅素公布臺灣4項指數成分股審核結果　臺灣50無增減、中型100增二刪二

口罩出口假消息來亂　經濟部重砲澄清：「沒有送給日本！」

新冠肺炎疫情升溫　統一發票盃路跑賽事11年來首度延期

台指期受美股驚嚇大跌222點　分析師：再度回測年線、反彈機率小

渣打力推職場性別平等　台灣高階女主管逾6成超越集團平均

台積電前董娘張淑芬心疼防疫人員　聯手六大食品廠送補品給27家防疫檢驗所！

宏正2月營收3.79億元...受疫情影響表現低於預期　展望今年可望受惠「宅經濟」

躉售物價總指數連10個月下跌　2月較上月跌0.9％、預估全年為-2.92％

清明節防群聚感染　彰化納骨塔限制性參拜

雷射醫美逆勢成長！醫師：「戴口罩」竟成最佳掩護

搶攻電動車市場　鴻海、裕隆正式簽約設立合資公司

婦女節前夕！新北警長陳檡文感謝女性同仁辛勞　送抗菌噴霧過節不忘防疫

中國核力量與美俄「不在一個量級」！陸外交部：不參加中美俄三邊軍控談判

中職／樂天桃猿23日才回桃園　續留嘉義找統一自辦熱身賽

RPG手遊《七大罪：光與暗之交戰》來啦　體驗電影感冒險

防疫模範生！張忠謀近來足不出戶　要愛妻「少出門」

謝謝你來過！網紅包子跟粉絲打完招呼　馬麻懷裡「微笑離世」

疫情衝擊？餐飲飯店停歇業　桃園業者：一例一休政策是真因

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

財經熱門新聞

撐不住了！台中亞緻飯店宣布收攤　亞都：開業13年只有1年獲利

日圓狂飆！匯價創逾4個月新高　換新台幣5萬損失2,200元

即／美股道瓊狂洩　開盤大跌800點

防疫酒精衝一波！全聯：台酒75%酒精明天開賣

受疫情影響者　八大稅目繳稅期延長

小英總統感謝口罩國家隊：「疫情看出台灣真正的國力！」

「疫」外收攤？外傳台中亞都麗緻飯店恐將熄燈

財神最愛！3縣市最常開出今彩539頭獎

9、10月期中獎發票兌領明日到期　2位千萬大獎得主別錯過財神爺！

不敵疫情衝擊台中亞緻9日熄燈　200名員工恐裁員

國泰跨界TFT　熱血計畫挺人才

疫情嚇倒國際原油價格下跌約2%　專家預估下周汽柴油可望再降價

台新少主正妹妻曝光！　驚人身世起底

更多熱門

相關新聞

2月消費者物價指數終止13個月上漲　較上月跌1.08％

2月消費者物價指數終止13個月上漲　較上月跌1.08％

行政院主計總處今（6）日公布2月消費者物價總指數(CPI)，較上月跌1.08％，經調整季節變動因素後跌0.19％；較上年同月跌0.21％，1-2月平均，較上年同期漲0.81％。主計總處綜合統計處專門委員邱淑純表示，2月份物價還算是溫和平穩，目前還無法看出疫情影響。

雲嘉肥料搶購潮　台肥：足夠供應到春耕後

雲嘉肥料搶購潮　台肥：足夠供應到春耕後

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

防疫優先「這款」額溫槍禁出口　體溫計可申請專案放行

防疫優先「這款」額溫槍禁出口　體溫計可申請專案放行

旅客攜帶體溫計出境　限帶2支！

旅客攜帶體溫計出境　限帶2支！

關鍵字：

WPI主計總處進口出口

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

7-11一盒口罩賣16900元！網怒批

劉真驚傳病逝　北榮嚴正駁斥

蔡阿嘎被嫌犯揭導火線影片！

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

謝和弦PO「拿剪刀1分片」網揪綠衣玄機！

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

狠K蔡阿嘎孕妻！26歲黑衣男起底「是館長粉絲」

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面