躉售物價總指數連10個月下跌　2月較上月跌0.9％、預估全年為-2.92％

▲主計總處綜合統計處專門委員邱淑純(左)。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（6）日公布2月份躉售物價總指數(WPI)，較上月跌 0.9％，經調整季節變動因素後跌 0.80％；較上年同月跌 4.47％，1-2 月平均，較上年同期跌 3.89％。主計總處綜合統計處專門委員邱淑純表示，WPI出現較大跌幅主要是受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，且今年全年的WPI指數為-2.92％，這個數據也已經加入疫情因素。

根據調查顯示，WPI較上月跌 0.9％，經調整季節變動因素後跌 0.80％；較上年同月跌 4.47％，1-2 月平均，較上年同期跌 3.89％，這已經是連續10個月下跌。

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主計總處指出，國產內銷物價指數較上年同月跌3.49％，主因燃氣、化學材料及其製品與藥品、基本金屬，與石油及煤製品等價格下跌所致。

而進守物價指數，若先剔除新台幣對美元較上年同月升值2.19％因素後，以美元計價較上年同月跌 2.59％，主因礦產品、化學或有關工業產品，與塑、橡膠及其製品等價格下跌所致。

出口物價指數，以新台幣計價較上年同月跌 5.04％。若剔除匯率變動因素，以美元計價較上年同月跌2.97％，主因化學或有關工業產品、礦產品，與塑、橡膠及其製品等價格下跌所致。) 1至2月WPI較上年同期跌3.89％：其中國產內銷品跌2.80％，進口品跌3.68％，出口品跌4.90％。