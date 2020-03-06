防疫宅經濟爆發訂單激增　南韓最大電商送貨卻笑不出來

▲新冠肺炎疫情嚴重，民眾待在家防疫，網路購物機會變多，南韓電商Coupang訂單量大增，然而貨物量爆增也為物流配送帶來困擾。（圖／路透）

記者洪菱鞠／綜合報導

南韓的新冠肺炎確診病例再激增，截至目前全境累計6284人感染、43人死亡，是中國大陸以外第二嚴重疫區。疫情嚴峻，許多民眾乖乖待在家防疫，上網購物的機會也變多，讓電商迎來爆炸性成長，南韓最大電商Coupang訂單大增，業者卻笑不出來，因為背後的物流成本也跟著上漲，恐讓利潤受到影響。

南韓人口數雖然僅5,000多萬，電子商務卻很發達，高達16.6%的人會在網路上購物民生必需品，從整體來看，市調公司歐睿國際（Euromonitor）的數據更指出，南韓2020年將躍升中國和美國之後，成為全球第3大電商市場，

根據《路透社》報導，新冠肺炎疫情爆發後，Coupang的業務量也激增，自2月中旬以來，每日出貨數量從去年底的220萬增加至300萬，以往只有半滿的物流車，現在包裹多到裝滿後，還有很多沒辦法上車載運，龐大貨物量讓送貨員及物流中心負責人紛紛感到困擾、吃不消，平台為此招聘兼職送貨員，毎輪送貨班次約可聘用100名，相較於疫情爆發前，人數增加約2倍。

訂單爆增看似能帶動營收，但Coupang增加的項目大多為日用品和農產品等低利潤商品，因此有分析人士指出，這樣的情形可能是一把雙刃劍，因為物流成本也隨著上漲，可能衝擊到公司利潤。

報導提到，Coupang曾於2018年獲得軟銀願景基金20億美元的投資，當時公司估值約90億美元，但過去文件資料數據顯示，儘管2018年公司營收飆升65%至4.4萬億韓元，營業虧損也擴大了72%至1.1萬億韓元，銷售越多，損失越大。穆迪韓國分析師Han Tae-il就認為，要讓Coupang繼續堅持下去，可能很快就需要更多資金。突如其來的疫情，將成為Coupang的一場考驗。