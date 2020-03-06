2月消費者物價指數終止13個月上漲　較上月跌1.08％

▲主計總處綜合統計處專門委員邱淑純(左)。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（6）日公布2月消費者物價總指數(CPI)，較上月跌1.08％，經調整季節變動因素後跌0.19％；較上年同月跌0.21％，1-2月平均，較上年同期漲0.81％。主計總處綜合統計處專門委員邱淑純表示，2月份物價還算是溫和平穩，目前還無法看出疫情影響。

根據主計總處調查顯示， 2月 CPI 較上月跌1.08％，較上年同月跌0.21％，主因上年2月逢農曆春節，部分服務費用(保母費、旅遊團費及計程車資等)比較基數偏高，加以蛋類、燃氣、油料費、通訊費及3C 產品價格下跌所致，不過蔬菜、水果、成衣及個人隨身用品價格上漲，抵銷部分跌幅；若扣除蔬菜水果，跌0.49％，若再剔除能源後之總指數(即核心 CPI)，亦跌0.38％。

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此外，在7大類指數中，教養娛樂類較上個月跌2.27％，主要是受到業者在春節過後調降，再加上新冠肺炎（COVID-19）疫情促銷影響，旅館住宿費及旅遊團費降幅較大所致。不過，也並非所有產業皆受到疫情影響下跌，在外食費的部分就因外送平台加持，與上月比較漲0.08％，較去年同期漲1.44％。

邱淑純說，這次CPI較上月跌1.08％，也是自107年12月以來再度轉為負成長，但依照目前的數據來看還看不出來是受疫情影響，因為如果就1、2月份的CPI平均來看，還是有成長0.81％，由於今年過年與去年過年為不同月份，因此如果要看就要以1、2月平均來解讀較為合適。

至於未來是否會有通縮疑慮，邱淑純則說，從核心CPI來看1、2月份平均為0.48％，由於國際原油價格持續下跌所致，3月份核心CPI應可維持在0.4％-0.5％漲幅。