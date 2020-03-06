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台灣「我OK你先領」運動　青瓦台官員籲韓國民眾效法

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▲南韓大邱,新冠病毒,新冠肺炎,排隊。（圖／路透）

▲南韓大邱民眾排隊購買口罩。（圖／路透）

文／中央社首爾6日綜合外電報導

韓國新冠肺炎疫情延燒，導致口罩供不應求，青瓦台政策室長金尚祚以台灣網友自主發起的「我OK，你先領」口罩禮讓運動為例，呼籲沒有暴露在污染環境的健康民眾視情況使用口罩。

《韓聯社》報導，金尚祚今天在廣播節目表示，需要使用口罩的族群包括像醫療人員等在受感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）可能性高的地方工作者，不清楚自己是否已遭感染、出現呼吸系統症狀者，以及患有慢性疾病的老弱者，希望各界考慮這些狀況，讓真正需要的人都有口罩能用。

金尚祚以台灣網友自主發起的「我OK，你先領」口罩禮讓運動為例，指出台灣也有口罩供應不足的狀況，但透過民眾自發性運動，成功讓口罩之亂平息下來，「我相信我們的國民也有成熟的市民意識」。

金尚祚也提到，在西方國家，一般是已感染或是認為自己有感染可能的人會使用口罩，是一種「我可能有流感，不要靠近我」的標誌，是為了保護其他人、而非保護自己。

▲▼ 南韓民眾搶購口罩。（圖／路透）

▲青瓦台官員呼籲效法台灣「我OK，你先領」運動。圖為南韓民眾購買口罩。（圖／路透）

此外，青瓦台高層人士對記者坦言，對全國民眾每週只提供2片口罩的確有所不足，青瓦台也規劃今後在非密閉空間召開的會議中，不使用防疫用口罩、改用棉口罩。

為解決口罩供應不足問題，韓國政府5日宣布將公賣口罩在整體生產占比提高至8成，透過藥局、郵局及農協窗口販售，但需出示身分證購買，每人每週限購2片。

最先完成購買履歷系統建置的藥局6日起實施實名制，每日販售560萬片為最大宗。郵局、農協則還需一週時間建置系統，在系統建置完成前，每人限購一片，即使如此，仍有許多民眾認為「多買一片是一片」，頂著寒風加入排隊行列。

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