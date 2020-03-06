金價隨疫情飆至7年新高！　本週上漲逾6%創4年來單週最大漲幅...將挑戰1700美元

▲黃金價格不斷創新高。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

新冠病毒（COVID-19）疫情蔓延，刺激更多避險資金流入黃金，期貨價從本週一（2日）迄今連續四個交易日上漲，累積漲幅6.47%，本週將寫下 2016 年以來最大漲幅，目前價位逼近7年新高。

高盛分析師斯普羅吉斯（Mikhail Sprogis）報告稱未來12個月金價可望上漲至每盎司1,800美元，主要受到避險需求的帶動，稱市場擔憂所驅動的投資避險買盤，將會遠高於中國大陸經濟放緩造成的消費需求減少。

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高盛全球大宗商品研究部門主管嘉瑞（Jeff Currie）日前說，在當前充滿不確定性的環境中，人類、經濟都在劫難逃，但可以確定「黃金對病毒有免疫力」。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示，股市顯然承受壓力，且對新冠病毒疫情的擔憂加劇，因此可以看到資金從較高風險資產流入黃金等避險資產。此外，大家仍將黃金視為對沖擊全球流動性的典型工具。黃金繼續領漲，依然是我們最喜歡的投資選擇。

世界黃金協會（WGC）表示，黃金 ETF 持倉量已經登上歷史新高，為連續第3個月增加，黃金ETF的總資產管理規模也增加3.1%達到1,570億美元。

黃金期貨價格昨（5日）上漲 1.52%，收在每盎司 1668 美元，現貨金價一週以來漲幅為 5.4%。