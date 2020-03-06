土俄達成停火協議！敘北「伊德利卜省」6日零時起生效

▲土耳其總統艾爾段（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉5日專電

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天經6小時磋商後，晚間在莫斯科宣布敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）從當地時間子夜起停火。

俄羅斯支持的敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政府軍在伊德利布省與土耳其支持的反對勢力作戰。政府軍去年12月起強攻反對勢力於9年內戰中最後據點伊德利布，試圖收復並有斬獲，但2月間造成近60名土軍陣亡。安卡拉於3月1日宣布揮軍展開「春之盾行動」（Operation Spring Shield）。

獨立新聞媒體《中東之眼》（Middle East Eye）報導，艾爾段今天赴莫斯科與蒲亭會談後，晚間在聯合記者會中宣布，「凌晨零時1分，從子夜開始，實施停火。」

根據俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）宣讀的協議，兩國同意自6日零時起，停止在伊德利布省軍事緩衝區交戰接觸線沿線的所有軍事活動、同意沿著連通敘利亞拉塔基亞港（Latakia）的M4號公路建立6公里寬的安全走廊，土、俄也同意自15日起沿M4號公路執行聯合巡邏任務。

北大西洋公約組織（NATO）第2大軍事強國土耳其阻止敘軍在伊德利布省攻勢的另一原因，在於避免上百萬難民湧入其南部邊境。土耳其境內已經接納約370萬敘利亞難民。

▲敘利亞伊德利卜省飽受戰火摧殘，居民逃離家園。（圖／達志影像／美聯社）



▲伊德利卜省飽受政府軍與俄羅斯轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

艾爾段日前表示，敘軍新一波攻勢導致伊德利布省近400萬難民朝土、敘邊界挺進，其中150萬人已經抵達土耳其南部邊界，等待跨境。

艾爾段今天稍早曾表示，土耳其不能對敘利亞政府軍「默不作聲」，並且警告將會對任何攻擊「火力全開進行報復」。

長達9年內戰幾乎毀滅敘利亞，這場衝突估已造成50萬人死亡，且製造數以百萬計難民。34名土軍於2月27日命喪敘軍空襲後，安卡拉不再執行2016年與歐洲聯盟達成的難民協議，打開邊界大門讓難民可以跨境前往歐洲。已有數以萬計難民湧入土耳其西部毗鄰希臘、保加利亞邊境地區，等待進入歐洲。

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