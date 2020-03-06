政府要求壓低50%成本「產能提高10倍」　南韓20年口罩大廠忍痛停產

▲ 南韓民眾搶購口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）病例激增，引發民眾搶購口罩、消毒水等防疫物資，政府也出手控制口罩流通，要求業者壓低成本提高產能，但需口罩原料價格上漲，導致業者不堪負荷。南韓知名牙醫專門醫療器材製造商eDENT便在壓力之下於5日宣布，將停止生產口罩。

線上販賣牙醫專用各種醫療器材的eDENT是20年口罩大廠，但公司代表申善淑（音譯）5日透過官方網站表示，長久以來令該公司感到自豪的口罩生產將中斷，「再也沒有任何自行吸收損失生產口罩的理由和動力了。過去我們聽從政府措施，當天生產的口罩隔天提供牙醫院使用。如今政府調達廳又通報，將收購所有口罩業者的80%產量。」

申善淑指出，eDENT不使用價格低廉的中國布料和過濾層，而是堅持使用該公司於首爾弘濟洞的一台機器生產，原料價格較高，但調達廳要求他們將每日生產量提高到平常的10倍，卻只負擔50%的生產成本。

業者強調，新冠肺炎疫情爆發後，eDENT為將原先每天生產1萬個口罩的產能提高到每天14400個，選擇多雇用一名員工，平日和周末都加班趕工，加班費照給，但價格絕無上漲，也從來不販賣口罩給願意出高價收購的中國。

申善淑認為，儘管訂單已經難以消化，還是堅持每天11點開賣並按時送到牙醫院，但在政府新制之下，eDENT也被劃分為口罩製造商，將口罩賣給必須用到口罩的牙醫也變成違法行為，令他們再也無法負荷，也為停產向民眾致歉。

另一方面，醫療口罩中的關鍵濾菌層是「熔噴不織布」，亞洲國家中僅台灣、中國及日本生產較多，在全球疫情惡化之下價格大漲。中國過去熔噴布產量就不高，如今更是供不應求，甚至須向外收購。

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