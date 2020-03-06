疫情衝擊！中小企業資金卡關急紓困　渣打助客戶度難關

▲渣打下修今年全球經濟成長率至3%，並首度下調台灣經濟成長率預測，由2.2%降至1.9%。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國內經濟，部分企業出現資金周轉壓力，渣打銀行總經理林遠棟今（6）日表示，目前大企業尚未有紓困需求，但確實有少數中小企業有反應，未來除了會盡量響應政府政策推動紓困外，同時公司已有因應計畫，協助客戶度過難關。

隨著新冠肺炎疫情升溫，渣打集團二度下修全球今年經濟成長率預測，從原先的3.2%降至3%，也是金融海嘯以來最低，大陸經濟成長率也從5.8%下調至5.5%，並首度下修台灣經濟成長率預測，由2.2%降至1.9%，儘管預測難「保2」，依然是亞洲四小龍中表現相對佳的。不過，渣打雖然下修預測值，一旦新冠病毒疫情獲得控制，成長動能應能恢復，並且在今年第2、3季展現復甦力道。

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▲渣打銀行總經理林遠棟。（圖／資料照）

渣打銀行總經理林遠棟對此表示，疫情的確有所影響，但並不只是台灣，而是全球，因此難以準確預測未來會如何發展，不可否認的是短期波動一定會有，仍相信疫情總是會過去的，屆時將逐步回歸正常。

受到疫情衝擊，部分企業受到影響造成資金周轉壓力，林遠棟指出，觀察客戶反映，目前大企業尚未有紓困需求，但有少數中小企業有反應，渣打除了會盡量響應政府政策推動紓困外，同時內部已有因應計畫。

林遠棟進一步說明，每位客戶遇到的情況不同，因此要如何提供合適的服務，公司已訂定一套政策，但有紓困需求的客戶確實還算少量。

至於疫情是否會影響未來布局方向，林遠棟則說，台灣一直以來是渣打集團相當重視的市場，不會因疫情，而影響到整體布局，還是得長遠來看。