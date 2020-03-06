新冠病毒衝擊！標普預期疫情導致亞太經濟體損失6兆　陸成長率不到3%

▲新冠肺炎疫情衝擊各國經濟。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊各國經濟，國際信評機構標普全球評級（S&P Global Ratings）周五（6日）表示，新冠病毒爆發可能使亞太地區經濟體損失2110億美元（約新台幣6.38兆元），其中以澳洲、香港、新加坡、日本、南韓及泰國風險最高。

標普在報告中表示：「由於病例數較少的經濟體爆發社區感染（local transmission），中國大陸經濟緊縮，且在復工期間又出現2次感染，使下行風險依然存在。」標普將其對中國大陸2020年經濟成長率預期從先期的5.7%調降至4.8%。

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此外，標普也在報告中預測澳洲的成長將從2019年的2.2%放緩至1.2%；日本及韓國的成長率則將各別下降0.5及1個百分點；香港2020年經濟成長率恐萎縮0.8%，新加坡與去年持平，而泰國的成長則將放緩至1.6％。

至於印尼、馬來西亞、菲律賓及印度等新興市場則未被下調成長預測，主要是因為，標普認為這些國家報告的病毒感染率仍然很低，不過該公司也指出，若確診病例數低是由於篩檢不足或這些國家已陷入金融危機，那前景可能會迅速惡化。

標普指出，受災最嚴重的經濟體將是香港、新加坡、泰國及越南，其旅遊業佔整個經濟體GDP比例高（平均近10%），而這些國家及地區的遊客又有極大比例來自中國大陸。除此之外，這些經濟體也極易遭受電子及汽車業供應鏈的衝擊，雖然中國大陸的工廠已在逐步恢復產能，但由於許多公司在中國大陸設廠，因此供應鏈已被嚴重破壞。

雖然預期部分經濟活動將永久消失，但標普認為，冠狀病毒不會永久性地損害勞動力、資本或生產力，並預期各地區經濟運作將在2021年底恢復至未發生疫情前狀態。