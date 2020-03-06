義大利排華影片遭瘋傳！事實查核中心：是「反法西斯遊行」與疫情無關

▲在羅馬舉行的遊行活動，訴求為反法西斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，少數國家出現排華潮，網路上日前有一段文字說明為「義大利排華遊行」的影片開始流傳。對此，台灣事實查核中心查證後發現，這是錯誤訊息，影片中的遊行是2月22日在羅馬舉行，為紀念40年前遭極右翼恐怖份子槍殺的Valerio Verbano，訴求為反法西斯。

台灣事實查核中心表示，在該影片中，可以聽到一個男性旁白說「完蛋了，義大利要完蛋了。排華了。」並迅速在社群平台流傳，有貼文指稱，「繼韓國後，義大利排華登場了！法西斯會再次在意登場嗎？」

台灣事實查核中心透過擷取影片中的遊行旗幟，透過以圖反搜工具，可以確認此旗幟為國際反法西斯運動的旗幟，並比對網傳影片和義大利電視台Labaro TV新聞影片，確認此影片是在今年2月22日時發布的，是在羅馬Via di Valle Melaina街道舉行的遊行活動。

此外，台灣事實查核中心以關鍵字「Valerio Verbano」，透過tweetdeck搜尋推特，可以找到參與此遊行的參與者和組織，多則推文均指出，此遊行主要是紀念Valerio Verbano逝世40周年，儘管有不同組織參與，各組織有不同關懷，但遊行的標語主要是出現反法西斯、女性主義反法西斯等訴求，並沒有反華、排華、仇中等相關標語，也與新冠肺炎議題無關。

義大利是歐洲疫情最嚴重國家，確診病例從3089例增加至3858例，死亡病例數從107例增加至148例，為了防止感染擴大，5日頒布新法令禁止民眾接吻、擁抱和握手。