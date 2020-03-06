澳洲爆「衛生紙之亂」　拍賣價一捲4.8萬元！

▲隨著新冠疫情爆發，「衛生紙之亂」同樣蔓延全球。澳洲一捲衛生紙拍賣價飆到4.8萬元新台幣。(示意圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情蔓延，澳洲最近掀起日用品的「囤貨潮」，大家紛紛搶購衛生紙。當地時間周五(6日)，一捲衛生紙在拍賣會上更以1610美元(約4.8萬元新台幣)的高價落槌，讓人咋舌。

《每日郵報》報導，澳洲著名的房地產公司「威外特」(Ray White)周五舉行了0一場慈善拍賣會，拍賣品就是一捲再也普通不過的衛生紙。 這捲衛生紙的拍賣價以100美元起標，但競拍價很快就飆升。「威外特」分支機搆的一名員工哈格里夫(Sam Hargrave)最後以1610美元標到它。

哈格里夫說，為了得標並且幫助慈善機構，她會盡可能出價。 她說：「我寧願幫助別人而非被幫助，這是我父親經常掛在嘴邊的話，這跟我們購買的物品無關，而是出於行善最樂的道理。」

報導指出，2019年下半年以來，澳洲因森林大火侵襲遭到重創，而這筆錢正好可以用來支援救災和善後。此外，拍賣會上也還競拍其他物品，總共籌到近6000美元。拍賣所得全部捐給對抗森林大火的慈善機構「磚牆之外」(Beyond The Bricks)。

與此同時，澳洲最近因為新冠肺炎疫情而爆發日用品的瘋狂搶購潮，一夜之間，超市貨架上的衛生紙被一掃而空。有人甚至為此大打出手，一些超市只好實施「限購令」。

網路上的照片顯示，超市貨架上空蕩蕩，搶購者不得不從一家商店輾轉到另一家商店掃貨，才能買到想買的衛生紙。 民眾瘋搶日用品，主要是擔憂隨著新冠肺炎疫情蔓延，他們一旦被迫要留在家中自我隔離，像藥品、糧食、衛生紙等必須品很就會「斷貨」。相關報導及更多照片請看這裡主