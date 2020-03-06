　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台塑四寶2月營收跌破千億　創近4年來新低

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼圖左至右分別為：台塑董事長林健男、南亞董事長吳嘉昭、台化副董洪福源、台塑化總經理曹明。（圖／記者余弦妙攝）

▲圖左至右分別為：台塑董事長林健男、南亞董事長吳嘉昭、台化副董洪福源、台塑化總經理曹明，資料照。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑四寶今（6）日公布2月營收，合計四大公司（台塑、南亞、台化、台塑化）2月營收來到994.64億元，創016年2月以來新低，也是近4年來首度跌破千億元大關。

台塑表示，2月營收為127.6億元，月減7.9％、年減13.9％，為2016年2月新低，主要要受到疫情影響，中國大陸下游加工客戶延後開工，需求減少，再加上運輸受阻，導致寧波廠區在2月合計銷售量比1月減少2.8萬噸。此外，同業新增產能，導致市場供過於求產品價格下跌。

請繼續往下閱讀...

南亞指出，2月營收199.99億元，月減10.37%、年減4.58%；罕見跌破200億元大關，也是創2016年2月以來新低，2月位於大陸營收較1月大幅衰退31.8%。

南亞說，一樣受到肺炎影響，中國大陸更省市復工延遲，雖各大生產廠區已在2月中旬恢復營運，節制2月底人員復工情形已達8成，但上下游供應鏈停工、缺工及運輸物流受阻，使產品交貨受到影響，各項產品營收減幅達3至4成，以至於大陸營收占比從去年全年度的30.8%，下降至今年2月的20.7%。

而台化表示，2月營收為210.29億元，年減23.7%，月減7.1%，創下歷年新低紀錄，主要受大陸疫情影響工人回崗受阻，下游復工及物流運輸恢復緩慢，整體買氣減弱，價、量均下跌。

台塑化表示，2月營收為456.76億元，年比2020年1月581億1,198萬元，減少124億3,500萬元，減幅21.4%。其中，銷售量差減少88.4億元，銷售價差減少36.0億元。為2017年4月以來新低。另外，受肺炎疫情影響，下游需求疲弱，乙烯、丙烯及丁二烯平均售價分別較1月減少60美元/噸、48美元/噸、59美元/噸；合計2月烯烴產品平均售價比1月減少68美元/噸。

ET快訊
院內感染病室「床欄杆、床墊、浴室」都有病毒　張上淳：洗手很重
嗆「我武漢回來的」被起訴首例！51歲男超慘下場曝光
劉真驚傳清晨病逝　北榮氣炸說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

躉售物價總指數連10個月下跌　2月較上月跌0.9％、預估全年為-2.92％

金價隨疫情飆至7年新高！　本週上漲逾6%創4年來單週最大漲幅...將挑戰1700美元

2月消費者物價指數終止13個月上漲　較上月跌1.08％

疫情衝擊！中小企業資金卡關急紓困　渣打助客戶度難關

新台幣終止連6升　收盤貶值8分收30.04元兌1美元

新冠病毒衝擊！標普預期疫情導致亞太經濟體損失6兆　陸成長率不到3%

《天橋上的魔術師》重現中華商場風華

胡晴舫：送創作者站上世界殘酷舞台

IIF調降中美經濟成長率預估　警告全球經濟成長恐約1%...金融危機以來最低

黎俞君：活在當下，掙脫食材與性別限制

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

躉售物價總指數連10個月下跌　2月較上月跌0.9％、預估全年為-2.92％

金價隨疫情飆至7年新高！　本週上漲逾6%創4年來單週最大漲幅...將挑戰1700美元

2月消費者物價指數終止13個月上漲　較上月跌1.08％

疫情衝擊！中小企業資金卡關急紓困　渣打助客戶度難關

新台幣終止連6升　收盤貶值8分收30.04元兌1美元

新冠病毒衝擊！標普預期疫情導致亞太經濟體損失6兆　陸成長率不到3%

《天橋上的魔術師》重現中華商場風華

胡晴舫：送創作者站上世界殘酷舞台

IIF調降中美經濟成長率預估　警告全球經濟成長恐約1%...金融危機以來最低

黎俞君：活在當下，掙脫食材與性別限制

iPhone 12高規格遭爆料！　搭6400萬像素長焦鏡頭、最大電量4400mAh

LINE推「Cross Targeting」找到潛力消費者　助攻「官方帳號2.0」客戶業績成長

副都心「聯合公園」首購買得起　還享環狀線、AU商城飆漲動能　

劉學甫「學霸」粉絲名出爐　隔天狂收私訊：太不科學啦

韓國大廠怒停產口罩　全因政府要「產量提高10倍、只負擔50%成本」

敘利亞「11歲女孩」奪桌球冠軍　有望成為東奧最年輕選手

拼「長期」避免社區傳播！陳時中列2大關鍵「為何日本不升旅遊警示」

日本人慌了！　搶完衛生紙後搶米...網震驚：準備打仗嗎？

胖柯基搖圓屁短腿狂撥食物櫃　聽媽一句吐槽落寞趴地

收編工地歐告！他翻舊照找出「8年緣分」嚇傻　偶像劇情節神展開

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

財經熱門新聞

撐不住了！台中亞緻飯店宣布收攤　亞都：開業13年只有1年獲利

日圓狂飆！匯價創逾4個月新高　換新台幣5萬損失2,200元

即／美股道瓊狂洩　開盤大跌800點

防疫酒精衝一波！全聯：台酒75%酒精明天開賣

小英總統感謝口罩國家隊：「疫情看出台灣真正的國力！」

受疫情影響者　八大稅目繳稅期延長

「疫」外收攤？外傳台中亞都麗緻飯店恐將熄燈

財神最愛！3縣市最常開出今彩539頭獎

9、10月期中獎發票兌領明日到期　2位千萬大獎得主別錯過財神爺！

不敵疫情衝擊台中亞緻9日熄燈　200名員工恐裁員

疫情嚇倒國際原油價格下跌約2%　專家預估下周汽柴油可望再降價

台新少主正妹妻曝光！　驚人身世起底

國泰跨界TFT　熱血計畫挺人才

更多熱門

相關新聞

「新冠肺炎死亡率3.4％是虛假數字」　沈富雄：川普說對了

「新冠肺炎死亡率3.4％是虛假數字」　沈富雄：川普說對了

美國總統川普5日接受福斯新聞網電話訪問時表示，不相信世界衛生組織（WHO）發布的新冠肺炎死亡率，「我認為3.4％(死亡率)是一個虛假數字。」對此，前立委沈富雄認為，「川普大部份說對了」。

日、韓狂讚「台灣防疫NO.1」！陳其邁：面對疾病要更謙虛、好還要更好

日、韓狂讚「台灣防疫NO.1」！陳其邁：面對疾病要更謙虛、好還要更好

「疫」拳重擊！華航：鼓勵員工六月底前休完一定比例休假

「疫」拳重擊！華航：鼓勵員工六月底前休完一定比例休假

「口罩實名制2.0」拚下週上路！陳其邁：應用科技讓民眾買口罩更方便

「口罩實名制2.0」拚下週上路！陳其邁：應用科技讓民眾買口罩更方便

不只一班！音樂家2/22也搭長榮

不只一班！音樂家2/22也搭長榮

關鍵字：

台塑南亞營收台塑化台化武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

7-11一盒口罩賣16900元！網怒批

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

蔡阿嘎被嫌犯揭導火線影片！

謝和弦PO「拿剪刀1分片」網揪綠衣玄機！

劉真驚傳病逝　北榮嚴正駁斥

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

狠K蔡阿嘎孕妻！26歲黑衣男起底「是館長粉絲」

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面