台塑四寶2月營收跌破千億　創近4年來新低

▲圖左至右分別為：台塑董事長林健男、南亞董事長吳嘉昭、台化副董洪福源、台塑化總經理曹明，資料照。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑四寶今（6）日公布2月營收，合計四大公司（台塑、南亞、台化、台塑化）2月營收來到994.64億元，創016年2月以來新低，也是近4年來首度跌破千億元大關。

台塑表示，2月營收為127.6億元，月減7.9％、年減13.9％，為2016年2月新低，主要要受到疫情影響，中國大陸下游加工客戶延後開工，需求減少，再加上運輸受阻，導致寧波廠區在2月合計銷售量比1月減少2.8萬噸。此外，同業新增產能，導致市場供過於求產品價格下跌。

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南亞指出，2月營收199.99億元，月減10.37%、年減4.58%；罕見跌破200億元大關，也是創2016年2月以來新低，2月位於大陸營收較1月大幅衰退31.8%。

南亞說，一樣受到肺炎影響，中國大陸更省市復工延遲，雖各大生產廠區已在2月中旬恢復營運，節制2月底人員復工情形已達8成，但上下游供應鏈停工、缺工及運輸物流受阻，使產品交貨受到影響，各項產品營收減幅達3至4成，以至於大陸營收占比從去年全年度的30.8%，下降至今年2月的20.7%。

而台化表示，2月營收為210.29億元，年減23.7%，月減7.1%，創下歷年新低紀錄，主要受大陸疫情影響工人回崗受阻，下游復工及物流運輸恢復緩慢，整體買氣減弱，價、量均下跌。

台塑化表示，2月營收為456.76億元，年比2020年1月581億1,198萬元，減少124億3,500萬元，減幅21.4%。其中，銷售量差減少88.4億元，銷售價差減少36.0億元。為2017年4月以來新低。另外，受肺炎疫情影響，下游需求疲弱，乙烯、丙烯及丁二烯平均售價分別較1月減少60美元/噸、48美元/噸、59美元/噸；合計2月烯烴產品平均售價比1月減少68美元/噸。