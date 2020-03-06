3億捐款全遭退！南韓新天地教會難洗白　慈善組織：基於法律與道德

▲大邱新天地教會。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

南韓新冠肺炎確診病例高達6500多例，其中位在大邱的「新天地教會」成為眾矢之的，有超過7成的病患都與教會活動有關，新天地教會5日才宣布捐出120億韓元（約新台幣3億元）給社福機構。結果原本接受捐款的機構卻在6日決定，退還全數捐款，並指出，是基於道德與法律的因素，才做出如此決定。

新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會5日宣布，向社福機構捐款120億韓元，希望支援大邱及慶北等重災區對抗新冠肺炎疫情，其中100億元由大邱分會負擔，20億元則由中央支出。南韓唯一法定認可的慈善機構「社會福祉共同募金會」則證實，他們確實收到這筆捐款，但由於新天地並未事先通知協調，加上法律與道德的問題，決定退還所有捐款。

▲新天地教主李萬熙下跪致歉。（圖／路透）



大邱市長權泳臻也表示，大邱社會福利共同募金會已拒絕接受新天地捐出的100億韓元，而中央分會也拒絕接受其餘20億韓元捐款。對此新天地教會則表示，因為受到負面輿論而退還的捐款，他們會另尋可捐贈的機構，「我們向公眾致上歉意。」

截至6日下午16時20分，南韓全境累計6593人感染，其中43人死亡及108人解除隔離；其中大邱累計4693例中，有3397例與新天地教會有關，佔比高達72.4%。

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