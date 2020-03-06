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明基三豐2019年賺7541萬元　每股稅後純益1.69元

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▲明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲明基三豐。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導
 
明基三豐（4116）今（6）日公布2019年財報，由於醫療設備、醫療服務、醫用耗材三大支柱均有成長，其中醫療服務類的聽力、口腔等新事業表現尤佳，帶動去年合併營收13.8億元，年成長12%；歸屬於母公司業主淨利7,541萬元，年增13%；每股稅後純益1.69元，優於前年的1.5元。
 
明基三豐總經理管新寶表示，全球醫療器材市場穩定成長，明基三豐在醫療設備、醫用耗材、醫療服務三大產品與服務類別，2019年均同步擴張產品線和擴增通路，穩步增長，今年除了將持續針對三大支柱深耕產品與通路之外，也將提高關鍵零組件的自製能力，並持續尋求投資與策略聯盟的機會，為公司及股東創造最大利益。
 
管新寶指出，以醫療服務類的虹韻助聽器為例，服務據點由2017年的17家、2018年的28家成長到2019年的38家規模，並致力提升國人的聽力健康意識，推出「遺失送新機、故障免費換新機」等創新安心服務，近期更積極推動免費到府聽力服務，在新冠肺炎疫情持續升溫、寒流來襲導致民眾外出意願降低情況下，可協助聽損者定期調整助聽器和定期聽力檢查，為客戶需求注入暖流。
 
管新寶強調，明基口腔則以「數位牙科」定位，從口內掃描機、植牙規劃軟體Mercury、牙科研磨機、植體系統、3D列印手術導板、手術房無影燈到耗材產品等，提供完善的產品組合服務客戶，2019年除台灣市場業績增長外，海外市場也新增代理商，持續推動中國與東南亞等海外業務機會。
 

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