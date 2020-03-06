與疾病沾上邊慘遭「非人化」攻擊！推特宣布禁止「打擊仇恨言論」

▲推特5日宣布，未來將禁止根據年紀、殘疾與疾病做出的「非人化」批評。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

社群媒體巨擘推特（Twitter）於5日宣布，如果用戶因為他人的年紀、殘疾或者疾病做出「非人化」（Dehumanize）批評，將會把該篇貼文視為仇恨言論，予以刪除。但是，安全政策主任彼得森（Jerrel Peterson）表示，這項政策並非針對新冠肺炎疫情實施。

《路透社》報導指出，由於新冠肺炎疫情擴散，網路上的針對性言論激增，如果在推特上搜尋疫情資訊，會發現許多貶抑字詞，例如有網友在推文中稱呼中國人是「次等人類」（Subhuman），或者把中國人比擬成動物。

推特於5日表示，如果發現有人因為年紀、殘疾或者疾病遭到「非人化」批評與貶抑，將會把那一篇貼文視為違規，予以刪除，政策發布之前的貼文也有可能遭到移除，但用戶帳號不會被直接封鎖。

彼得森表示，此舉不是針對疫情，而是公司持續努力對抗仇恨言論的部分政策。他也提到，將上述三類別增加到仇恨言論範疇，並不是因為相關言論比較多，而是考慮到網路以外造成的潛在傷害。

此外，即使上述言論攻擊沒有針對特定個人或者群體，仍可能被視為違規。彼得森說，「如果一條推特沒有提及任何人，根據一個族群的年紀、殘疾或者疾病將他們比擬成病毒、微生物或是蛆，也就是一些比人類更低等的東西，現在仍有可能違反我們的政策。」

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