宏達電2月營收4.2億元　創歷史新低紀錄

▲HTC VIVE發表的Cosmos Elite。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（6）日公布2月自結合併營收達4.2億元，較上月減少12.3%，較去年同期減少32.9%，創歷史新低紀錄；累積今年前2月自結合併營收為9億元，較去年同期減少44.9%。

回顧宏達電2月營運，HTC正式推出完整的VIVE Cosmos系列產品，包括配備外部追蹤器的VIVE Cosmos Elite、具備混合實境功能的VIVE Cosmos XR以及適合入門使用者的VIVE Cosmos Play等三款戴式顯示器，以及三款可換式面板模組，將使系列產品具備更多元的功能。

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因應新冠肺炎疫情，宏達電為讓防疫期間，遠距辦公、不便出國差旅或拜訪客戶的企業人士都可以保有良好的溝通管道，正式展開VIVE Sync測試版本計畫，這是一款多人協作和遠端會議軟體，內含七種語言介面，用戶可通過虛擬實境技術，進行虛擬實境會議，目前已陸續邀請特定使用者體驗。

同時，宏達電也宣布台灣、中國大陸、香港與澳門的Viveport Infinity會員從2月19日起至3月31日可免費使用Viveport Infinity無限制虛擬實境訂閱服務一個月，讓會員可體驗所有應用和遊戲，提供防疫居家期間更多休閒選擇，方便學生在家學習，又滿足會員娛樂與健身需求。

此外，宏達電於Viveport平台也持續更新應用與遊戲，推出最新強檔虛擬實境內容，包括許多令人目眩神迷的動畫電影如《咕嚕米的眼睛第三集》（Gloomy Eyes Vol.3）、具挑戰性的解謎遊戲如Star Shelter 、Abode 與 Abode 2及以健身為主題的體驗，成為玩家居家防疫期間最好的夥伴。