台指期受美股驚嚇大跌222點　分析師：再度回測年線、反彈機率小

▲台指期3月6日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

美股大跌影響，台指期今（6）日開盤下跌91點，來到11,400點，接著持續下挫，一度來到11,260點，大跌231點，終場以11,269點作收，下跌222點，與現貨相較，逆價差52.81點。展望後市，統一期貨投顧經理廖恩平分析，多頭將會把年線當成防守點，但均線有慢慢往下趨勢，未來反彈機會不大。

廖恩平表示，昨天的指數反彈已經靠近月線附近，一旦接近月線就會出現比較重的壓力，就算聯準會已緊急宣布降息、美國前副總統拜登在民主黨內初選領先，但只要肺炎疫情沒有解除，這些都只是短期消息面影響，因此指數今天出現大幅下壓也是預料之中。

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廖恩平解釋，指數一旦出現賣壓，投資人首先需要觀察的點就是年線，因為上次回測年線就是一個支撐點，並且做出了連續3天的反彈，若再次回測的話，多頭會堅守年線附近，因為一旦年線沒有守住，後續就不是短期修正如此簡單，有可能會出現半個月-1個月以上的跌勢。

廖恩平說，雖然今天出現一根長黑棒，但展望下個上半周，還是不太有機會出現反彈，再加上多空也會進行角力，最後就是看哪方勝出，不過這也是要取決於疫情的發展情況而定，至少這個月到下個月初，市場都還是被疫情主導。