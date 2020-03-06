「疫」拳重擊！華航已取消逾6000航班　鼓勵員工六月底前休完一定比例休假

▲國籍航空龍頭華航今（6）日宣佈，自即日起鼓勵員工於6月30日前，休畢一定比例的特休假與積存的補休假。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球航空產業首當其衝。國籍航空龍頭華航今（6）日宣佈，自即日起鼓勵員工於6月30日前，休畢一定比例的特休假與積存的補休假，同時放寬留職停薪規定，也可自主申請特殊事假，以降低對營運的衝擊。

華航表示，新冠肺炎疫情擴散之初，佔公司營收22％的中港澳航線即已受到嚴重的影響，再加上日、韓疫情的擴大，更衝擊到佔公司營收29％的這兩條航線，讓公司陷入更艱困的營運情境。

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依據內部統計，華航自一月至四月的航班，目前已取消約6500班航班，最終取消的航班總數，仍將視疫情的狀況陸續進行調減。

華航集團今天宣佈，因應新型冠狀病毒疫情持續變化，配合政府防疫政策及維護員工健康，機動導入相關防疫措施，鼓勵員工於6月30日前休畢一定比例的特休假與積存的補休假，並強調此舉「僅屬企業率領員工提高疫情意識善盡防疫責任，也請外界毋須過度聯想。」

另外，針對內部防疫措施，華航表示，自3月9日起，員工搭乘交通車需於上車前接受體溫量測並以貼紙識別，搭車時配戴口罩；非搭乘交通車者進入辦公場所前需於指定通道接受量測。華航在國內各單位依據業務需求展開分區分散辦公，如分層、分棟或於不同地區上班，確保業務執行順遂及儲備人力能量。現階段尚不導入居家辦公。