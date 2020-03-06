　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

「疫」拳重擊！華航已取消逾6000航班　鼓勵員工六月底前休完一定比例休假

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國籍航空龍頭華航今（6）日宣佈，自即日起鼓勵員工於6月30日前，休畢一定比例的特休假與積存的補休假。（圖／記者李毓康攝）

▲國籍航空龍頭華航今（6）日宣佈，自即日起鼓勵員工於6月30日前，休畢一定比例的特休假與積存的補休假。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球航空產業首當其衝。國籍航空龍頭華航今（6）日宣佈，自即日起鼓勵員工於6月30日前，休畢一定比例的特休假與積存的補休假，同時放寬留職停薪規定，也可自主申請特殊事假，以降低對營運的衝擊。

華航表示，新冠肺炎疫情擴散之初，佔公司營收22％的中港澳航線即已受到嚴重的影響，再加上日、韓疫情的擴大，更衝擊到佔公司營收29％的這兩條航線，讓公司陷入更艱困的營運情境。

請繼續往下閱讀...

依據內部統計，華航自一月至四月的航班，目前已取消約6500班航班，最終取消的航班總數，仍將視疫情的狀況陸續進行調減。

華航集團今天宣佈，因應新型冠狀病毒疫情持續變化，配合政府防疫政策及維護員工健康，機動導入相關防疫措施，鼓勵員工於6月30日前休畢一定比例的特休假與積存的補休假，並強調此舉「僅屬企業率領員工提高疫情意識善盡防疫責任，也請外界毋須過度聯想。」

另外，針對內部防疫措施，華航表示，自3月9日起，員工搭乘交通車需於上車前接受體溫量測並以貼紙識別，搭車時配戴口罩；非搭乘交通車者進入辦公場所前需於指定通道接受量測。華航在國內各單位依據業務需求展開分區分散辦公，如分層、分棟或於不同地區上班，確保業務執行順遂及儲備人力能量。現階段尚不導入居家辦公。

ET快訊
畢書盡要當爸爸了　閃婚不到一個月爆喜訊
林瑞陽29歲帥兒「男神級顏值」曝光帥炸！選秀節目超強出身被起
蔡阿嘎「聽你在放屁」被揭導火線影片！嫌犯忍半年動手：他講話很
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

撐不住了！台中亞緻飯店宣布收攤　亞都：開業13年只有1年獲利

「疫」外收攤？外傳台中亞都麗緻飯店恐將熄燈

疫情嚇倒國際原油價格下跌約2%　專家預估下周汽柴油可望再降價...加油再等等

防疫酒精衝一波！全聯：台酒75%酒精明天開賣「澎湖、金門周日上架」

口罩國家隊再添「疫」勇軍！30新機台力拚千萬片產能「疫」起加油

米其林摘星飯店亞都6日停牌　傳將調整營運體質

口罩國家隊挑燈夜戰這「疫」關　經部：60台新機可望提前達陣

華航「疫」情生力軍拚數位服務　機器人客服24小時不打烊

「疫」拳重擊旅運需求緊縮　專家預估下周油價再跌「加油再等等！」

夜市券帶動六倍旅遊人潮　經濟部：創造10億商機效益

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

台塑四寶2月營收跌破千億　創近4年來新低

台灣開大門　迎接超級金腦

明基三豐2019年賺7541萬元　每股稅後純益1.69元

宏達電2月營收4.2億元　創歷史新低紀錄

「疫」拳重擊！華航已取消逾6000航班　鼓勵員工六月底前休完一定比例休假

崇越電2月營收4.83億元　3月營運逐步恢復正常

群光2月營收達42.8億元　中國大陸廠區產能逐漸恢復

羽絨衣代工廠廣越108年營收創新高　配發股息7.5元

「疫」拳重擊台中亞緻單月營收下滑四成　傳房東國泰旗下飯店擬接手

不敵疫情衝擊台中亞緻9日熄燈　200名員工恐裁員

台塑四寶2月營收跌破千億　創近4年來新低

澳籍知名音樂家染疫在台活動9天　指揮中心：期間大多沒戴口罩

日職／王柏融熱身賽首扛4番　對阪神4支1打擊率3成5

台灣開大門　迎接超級金腦

鳳梨金鑽上場　縣府挺生產合作社聯手行銷

利菁請辭《Women說》　李明川當扛壩子接主持棒

帶狗搭火車！隔壁男「每10分鐘1次」狂噴酒精　暴走譙：X女人...網怒喊告

老榮民恐嚇行政院長游錫堃案　訊後諭知限制住居制出境出海

老婆挑逗日男同事：忍住！他曝「登頂前謎之感受」…人夫頭頂秒炸綠光

2霸凌男「書包淋辣椒醬」逼死同學　靈位前下跪面對遺體懺悔

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

財經熱門新聞

撐不住了！台中亞緻飯店宣布收攤　亞都：開業13年只有1年獲利

日圓狂飆！匯價創逾4個月新高　換新台幣5萬損失2,200元

即／美股道瓊狂洩　開盤大跌800點

防疫酒精衝一波！全聯：台酒75%酒精明天開賣

小英總統感謝口罩國家隊：「疫情看出台灣真正的國力！」

受疫情影響者　八大稅目繳稅期延長

財神最愛！3縣市最常開出今彩539頭獎

「疫」外收攤？外傳台中亞都麗緻飯店恐將熄燈

9、10月期中獎發票兌領明日到期　2位千萬大獎得主別錯過財神爺！

不敵疫情衝擊台中亞緻9日熄燈　200名員工恐裁員

疫情嚇倒國際原油價格下跌約2%　專家預估下周汽柴油可望再降價

台新少主正妹妻曝光！　驚人身世起底

2張神卡發威！北富銀連3個月榮登發卡王

更多熱門

相關新聞

職棒防疫　馮勝賢7日與球團討論

職棒防疫　馮勝賢7日與球團討論

因應新冠肺炎疫情，中華職棒即將於3月28日展開開幕戰，針對例行賽相關措施，中華職棒秘書長馮勝賢表示，將於7日開始南下與各球團開會，討論如何依中央疫情指揮中心規定執行。

日、韓狂讚「台灣防疫NO.1」！陳其邁：面對疾病要更謙虛、好還要更好

日、韓狂讚「台灣防疫NO.1」！陳其邁：面對疾病要更謙虛、好還要更好

發燒39度！至尊公主號下船乘客檢測碰壁

發燒39度！至尊公主號下船乘客檢測碰壁

台灣挺過第一波！陳時中：防止第二波回流

台灣挺過第一波！陳時中：防止第二波回流

防疫如何兼顧法律與人權？

防疫如何兼顧法律與人權？

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎華航

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

7-11一盒口罩賣16900元！網怒批

謝和弦PO「拿剪刀1分片」網揪綠衣玄機！

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

狠K蔡阿嘎孕妻！26歲黑衣男起底「是館長粉絲」

美女主播李文儀「通化街老家17億」標出！

台大醫解析《金師傅2》劇情被讚爆

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面