　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓老婦「生前四採陰」死後測出陽性！　大南醫院同棟療養院連爆4例

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓大邱。（圖／達志影像）

▲ 新冠肺炎在南韓造成43死，已經超越2015年MERS造成的39死。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓截至6日午夜累計6284起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，其中43人死亡。4日1起死亡個案相當離奇，慶尚北道清道郡立老人療養醫院1名86歲女性住院患者生前接受4次新冠病毒篩檢，皆呈陰性，4日因肺炎病逝，死後才確診感染。這家醫院稍早再添3起病例，累計達4例，展開封院隔離。

慶北當局6日說明，死者出現肺炎病徵後於上月12日首度受檢呈陰性，接著出現發燒症狀，同月23日、27日及本月2日又接受3次篩檢，結果都是陰性。衛生當局指出，她3月開始住院，4日因病情惡化不治身亡，死後第5及第6次篩檢結果皆呈陽性。她生前罹患失智症，死後才被歸類為確診病例。

慶北衛生政策課長金英吉（音譯）說明，「這間療養醫院和爆發群聚感染的清道郡大南醫院共用同一棟建築物，且和（大南醫院）精神病棟有通道相連。死者此前採檢皆為陰性，死後重新檢測（才確診），也可能是生前檢查時檢體收集不夠徹底。篩檢結果在陰性與陽性間搖擺時，也只能持續檢測。」

另根據南韓中央防疫對策本部稍早記者會內容，當初這家醫院在大南醫院爆發群聚感染後同樣封院隔離，5日凌晨解除隔離以前進行最後一次篩檢，發現又有3人感染，包括2名住院患者及1名工作人員，因此再次封院，目前感染途徑不明。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
2霸凌男「書包淋辣椒醬」逼死同學　靈前下跪對遺體懺悔
澳音樂家染疫在台9天　指揮中心：期間大多沒戴口罩
畢書盡要當爸爸了　閃婚不到一個月爆喜訊
林瑞陽29歲帥兒「男神級顏值」曝光帥炸！選秀節目超強出身被起
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她生產過程見「嬰兒被推回產道」　護理師最後一拉…竟扯斷新生兒頭顱！

日本自衛隊釋出100萬片口罩！　前提是民間「3周後須歸還」

民眾為何「搶購衛生紙」？心理學家曝關鍵原因：疫情催生恐慌感

美軍醫學專家：新冠病毒恐再衝擊下個冬天　五角大廈開始「基本防疫」

南韓老婦「生前四採陰」死後測出陽性！　大南醫院同棟療養院連爆4例

取消別難過！　AVEX免費公開100部「期間限定」完整演唱會

2霸凌男「書包淋辣椒醬」逼死同學　靈位前下跪面對遺體懺悔

英國法院：杜拜酋長「謀畫綁架2女兒」　恐嚇前妻「妳永遠不會安全」！

下船「發燒39度」呼吸困難！加州夫妻曾搭至尊公主號　急求檢測卻碰壁

ABC：美國防部也「中鏢」　發現12例新冠肺炎疑似病例

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

她生產過程見「嬰兒被推回產道」　護理師最後一拉…竟扯斷新生兒頭顱！

日本自衛隊釋出100萬片口罩！　前提是民間「3周後須歸還」

民眾為何「搶購衛生紙」？心理學家曝關鍵原因：疫情催生恐慌感

美軍醫學專家：新冠病毒恐再衝擊下個冬天　五角大廈開始「基本防疫」

南韓老婦「生前四採陰」死後測出陽性！　大南醫院同棟療養院連爆4例

取消別難過！　AVEX免費公開100部「期間限定」完整演唱會

2霸凌男「書包淋辣椒醬」逼死同學　靈位前下跪面對遺體懺悔

英國法院：杜拜酋長「謀畫綁架2女兒」　恐嚇前妻「妳永遠不會安全」！

下船「發燒39度」呼吸困難！加州夫妻曾搭至尊公主號　急求檢測卻碰壁

ABC：美國防部也「中鏢」　發現12例新冠肺炎疑似病例

「森活大樹聚．守護綠家園」　台東縣政府準備3千株苗木供民眾免費索取

抵不過新冠肺炎和「這原因」　高雄36年老店渝香園3月底熄燈

台中豪宅遭「史上最高額詐貸案」嫌疑人拖累　一拍慘流標

阿諾待產7小時喜獲千金　醫誇：「超會生」！

愛心不間斷！與動防所合作認養小棧　東森寵物雲溫馨曝光

企業建議新北「降低娛樂稅」　稅捐處認同：已建議中央發布解釋令

買到「情侶限定」放閃口罩！她笑「機器累了」　眾人轉念：很有紀念價值

首例！他鼻水狂流借衛生紙被拒　怒嗆：我武漢回來的...超慘下場曝

她生產過程見「嬰兒被推回產道」　護理師最後一拉…竟扯斷新生兒頭顱！

台灣Honda產線不受新冠肺炎影響　CR-V、HR-V、FIT新車備料無虞

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

7-11一盒口罩賣16900元！網怒批

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

法世界報讚：台灣是抗新冠病毒典範

來台澳洲音樂家確診　經紀公司證實：他很嚴重

英男「在武漢染新冠肺炎」憶染病過程：像被火車輾過

「新冠病毒A片」在網路爆紅！

美國微軟2員工確診　北海道增7例

新冠肺炎肆虐　CNN列「亞洲給的10大教訓」

日鄉民爆：山口縣確診男遭酒店小姐感染

日本爆大規模群聚感染！百人演唱會18確診

道瓊崩洩近千點　歐股跌幅逾1.5%

台灣訂立口罩制度！南韓跟上採取「實名制」

即／南韓昨增518例「累計6284」

義大利24小時激增41死、769例確診

更多熱門

相關新聞

超過一半球迷支持中職正常開打

超過一半球迷支持中職正常開打

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，我國已經有45個確診案例，中華職棒開打在即，也讓相關單位研擬防疫準備。《ETtoday運動雲》做民調，有超過一半的球迷認為應該照常開打，另外還有2成的球迷認為該關起門來打。

38婦女節換「我罩你」

38婦女節換「我罩你」

邱臣遠：酒駕更危險

邱臣遠：酒駕更危險

台塑四寶2月營收跌破千億　創近4年來新低

台塑四寶2月營收跌破千億　創近4年來新低

急診室突然出現一個身影　溫馨舉動令醫護人員眼眶泛紅

急診室突然出現一個身影　溫馨舉動令醫護人員眼眶泛紅

關鍵字：

武漢肺炎2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19慶北日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

7-11一盒口罩賣16900元！網怒批

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

謝和弦PO「拿剪刀1分片」網揪綠衣玄機！

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

蔡阿嘎被嫌犯揭導火線影片！

狠K蔡阿嘎孕妻！26歲黑衣男起底「是館長粉絲」

美女主播李文儀「通化街老家17億」標出！

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面