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下船「發燒39度」呼吸困難！加州夫妻曾搭至尊公主號　急求檢測卻碰壁

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▲▼ 至尊公主號,Grand Princess。（圖／路透）

▲至尊公主號目前停靠在加州外海。（圖／路透，下同）

文／中央社記者周世惠舊金山5日專電

「打了兩天電話仍不知去哪裡檢測。」一對住矽谷的夫妻從載過加州首例武漢肺炎死亡個案的至尊公主號郵輪下船後，出現發燒等症狀，他們擔心在不知情下已把病毒傳給別人。

住在聖克拉拉（Santa Clara）的琳．康明斯（Leanne Cummins）和丈夫羅伯特．康明斯（Robert Cummins）搭上2月11日從舊金山啟航到墨西哥的至尊公主號（The Grand Princess）郵輪10天行程，21日回到舊金山。而2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）加州死亡首例、一名7旬男性乘客搭過這艘郵輪。

▲▼ 至尊公主號,Grand Princess。（圖／路透）

康明斯夫婦昨天收到公主遊輪公司（Princess Cruise）通知有乘客病故的消息後，開始積極尋求檢測的醫療院所，因為他們也出現症狀。

羅伯特．康明斯沒有胃口、呼吸困難，曾經發燒華氏103度（約攝氏39度）；琳．康明斯一度因為太虛弱昏倒。

琳．康明斯告訴ABC7電視台，昨天她先打電話到山景市（Mountain View）沙特健康醫療的緊急照護門診（Sutter Health Urgent Care），被告知要跟在地醫院的急診室聯絡。

她再打電話給山景市（Mountain View）埃爾卡密諾醫院（El Camino Hospital）的急診室，急診室卻要她找家庭醫師；她的家庭醫師告訴她去聖克拉拉矽谷醫學中心（Santa Clara Valley Medical Center），但得到的回覆是「沒有檢測包，無法做檢測」，要她打給美國疾病管制暨預防中心（CDC）。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,N95,口罩,美國。（圖／路透）

今天，她依CDC人員的指示，打電話給加州公共衛生處（California Department of Public Health），但球又被踢給聖克拉拉郡衛生局（Santa Clara County Health Department）。她打了，結果是答錄機。

後來，媒體記者幫琳．康明斯打電話，轉了好幾通之後，得到的答案是：要由康明斯的家庭醫師打電話給保險公司的專線。

在美國，購買健康保險首先要指定家庭醫生（Primary Care Physician,PCP），一般性的日常疾病由家庭醫生看診；若需要專科醫生的診斷或治療，則由家庭醫生轉診給醫療網內的特殊專科醫生。

打了兩天的電話，繞了很多圈，這對有疑似症狀的夫妻還是沒檢測到。

在昨天收到公主號船公司通知船上有確診死亡前，他們還去上班。如今他們擔心，在不知情的狀況下，已經把病毒傳染給其他人。

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