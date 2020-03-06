「疫」拳重擊台中亞緻單月營收下滑四成　傳房東國泰旗下飯店擬接手

▲亞都麗緻集團旗下台中亞緻大飯店今年拿下「優良觀光旅館及旅館業團隊獎」，卻不敵新冠肺炎疫情與租金成本過高衝擊，董事會決議將停止營運。（圖／亞都提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，觀光飯店產業成為重災區。亞都麗緻集團旗下台中亞緻大飯店今（6）日宣佈，因不敵疫情衝擊，單月營收已下滑三至四成，為避免虧損持續擴大，將自本月9日起熄燈，業界也盛傳房東國泰集團旗下觀光飯店事業擬接手，因租約保密條款雙方仍在協商中。

米其林摘星飯店亞都麗緻集團今（6）日召開重大訊息記者會，宣佈旗下台中亞緻飯店因累計虧損達3.5億元，新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊觀光旅運需求，加上租金過高不利後續營運，董事會今天決議台中亞緻飯店將停止營運。

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亞都集團主管表示，台中亞緻近年來因固定成本相關費用，以及沈重租金壓力年年增高，且新飯店陸續加入台中餐旅市場，營收無法隨固定成本逐年增加導致持續虧損，新冠肺炎疫情全面重創飯店市場，導致單月營收下滑三至四成，停止營運是不得已的決定。

台中亞緻飯店座落於台中市英才路上的國泰金融大樓，據了解，台中亞緻與房東國泰建設的租約還有七年，提前解約勢將面臨相關賠償，對此亞都表示，提前終止租約乃受新冠肺炎疫情影響，屬租約另有約定外無法控制之事件，將依此向房東提出不得請求任何損害賠償或違約金，目前雙方已交付仲裁。

對於台中亞緻飯店的租址，國泰集團旗下「國泰觀光飯店事業」表示，集團長期尋找位於台中的據點，若有機會不排除爭取，以補足國泰飯店旗下商務旅館重要的一塊拼圖。