不敵疫情衝擊台中亞緻9日熄燈　200名員工恐裁員

▲亞都麗緻集團旗下台中亞緻大飯店今年拿下「優良觀光旅館及旅館業團隊獎」，卻不敵新冠肺炎疫情與租金成本過高衝擊，董事會決議將停止營運。（圖／亞都提供）

記者林淑慧／台北報導

亞都麗緻集團旗下台中亞緻大飯店今（6）日宣佈3月9日起停止營運，亞都表示，台中亞緻約有200名員工，將依據勞基法辦理所屬同仁之資遣程序，換言之200名員工恐面臨裁員，惟亞都主管表示目前公司仍在討論中，將儘量協助同仁轉任集團其他業務。

台中亞緻飯店為麗緻餐旅集團直營據點，也是亞都麗緻大飯店旗下重要子公司，座落於台中市精華商圈，以「中部第一高樓」成為著名地標；2007年風光開幕時，時任集團總裁的嚴長壽為表重視，還曾親自南下面試員工，重新定義臺灣飯店服務新指標，帶動中部五星飯店新潮流。

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亞都麗緻集團直營飯店包括台北亞都麗緻、台中亞緻兩個據點，台北亞都麗緻大飯店旗下天香樓，於2018及2019年連續兩年榮獲「台北米其林指南」一星殊榮，台中亞緻大飯店以系統化獨步全亞洲率先導入智能新設備，協助推動台中市觀光有成，今年拿下觀光局頒發的「優良觀光旅館及旅館業團隊獎」，為全國唯一蟬聯七年獲獎品牌。

依據財報，亞都麗緻飯店連鎖集團於2017、2018年每股稅後純益（EPS）分別淨損0.11元、0.81元。2019年合併營收達8.21億元，雖與前年成績相仿，但去年前三季稅後虧損0.54億元、每股淨損0.77元，與前年同期相比，虧損幅度擴大超過二成。