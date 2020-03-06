台股黑色星期五狂殺！收盤重挫193點　台積電、鴻海重挫逾2％

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（6）日開低走低，受到美股重挫影響，指數開盤即跌破11,500點，盤中跌勢擴大、再失11,400點關卡，但最低探至11,310點即止跌。終場收在11,321點、下跌193點或1.68%，成交量1490.56億元。

蘋概三王震盪走低，台積電（2330）以315元作收、下跌2.48%；鴻海（2317）收在80.8元、下跌2.3%；股王大立光（3008）收在4565元、下跌0.76%。

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其他權值股亦表現弱勢，台塑（1301）、南亞（1303）跌逾2%，台塑化（6505）、台化（1326）、中華電（2412）、聯發科（2454）、國泰金（2882）等跌幅也都超過1%。

類股指數一片慘綠，汽車類股大跌3.12%，半導體、其他電子類股跌幅在2%以上，塑膠、貿易百貨、金融等類股跌幅也超過1%；但受到疫情擴張影響，與防疫相關程度高的生醫類股則逆勢走高，類股指數漲幅2.71%。

另一方面，具有高股息殖利率優勢的個股也表現相對強勢。法人指出，目前全球疫情尚未明朗，預料金融市場短線將持續整理格局，就台股來看，現在台股殖利率約4%，在全球降息趨勢中仍具有優勢。現階段選股可尋找高殖利率概念股，高殖利率股在現行低利的環境中依舊吸引資金進駐，也可以提高下檔保護力。