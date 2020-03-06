取消別難過！　AVEX免費公開100部「期間限定」完整演唱會

▲愛貝克思「期間限定」免費提供旗下藝人的演唱會完整影片。（圖／翻攝自Youtube）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊日本，首相安倍晉三也下令禁辦大型體育文化活動，導致許多演唱會延期取消。日本音樂龍頭愛貝克思（Avex）日前宣布從本（3）月5日開始到31日為止，將會在Youtube上免費提供大約100部的演唱會影片，希望能提供娛樂活動給受到疫情影響的粉絲，更希望透過藝人的演出影像在疫情期間替大家加油打氣。

綜合日媒報導，由於疫情影響，愛貝克思旗下大約有10組藝人都取消了在3月11日前的所有演唱會，加上日本政府日前要求將全國高中以下的學生從本月2日開始停課至4月的春假為止，許多人也不敢外出，大部分的時間都待在家中。因此愛貝克思決定在Youtube頻道「avex Channel」上提供免費的演唱會影片，給大家作為休閒娛樂。

▲濱崎步。（圖／翻攝自濱崎步IG）



▼大塚愛。（圖／avex taiwan提供）



據悉，愛貝克思從本月5日開始，陸續公開濱崎步、倖田來未、鈴木亞美、AAA等歌手團體約100部的演唱會影片，而這些影片通常都是透過購買DVD光碟才能看到。愛貝克思也表示，到31日為止之前，除了他們自己旗下的管理的藝人外，也會考慮要公開一些其他藝人演唱會的影片。

▲AAA。（圖／翻攝自推特／AAA）



日本的著作權規範極為嚴格，通常不會有盜版或粉絲偷拍的影片在網路上流傳，因此沒有購票但又想看演唱會內容的粉絲只能等唱片公司發行演唱會DVD才有機會能看到。愛貝克思此舉除了平撫疫情期間的影響外，也造福了許多歌迷。目前愛貝克思的官方Youtube也已上傳了9支「期間限定」的演唱會完整影片，包括AAA、濱崎步、大塚愛、東京女子流、Kis-My-Ft2等等。