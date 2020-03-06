撐不住了！台中亞緻飯店宣布收攤　亞都：開業13年只有1年獲利

▲亞都麗緻集團旗下台中亞緻大飯店今年拿下「優良觀光旅館及旅館業團隊獎」，卻不敵新冠肺炎疫情與租金成本過高衝擊，董事會決議將停止營運。（圖／亞都提供）

記者林淑慧／台北報導

米其林摘星飯店亞都麗緻集團今（6）日召開重大訊息記者會，宣佈旗下台中亞緻飯店因累計虧損達3.5億元，新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊觀光旅運需求，加上租金過高不利後續營運，董事會今天決議台中亞緻飯店將自3月9日起停止營運。

台中亞緻飯店為麗緻餐旅集團直營據點，也是亞都麗緻大飯店旗下重要子公司，座落於台中市精華商圈，以「中部第一高樓」成為著名地標；2007年風光開幕時，時任集團總裁的嚴長壽為表重視，還曾親自南下面試員工，重新定義臺灣飯店服務新指標，帶動中部五星飯店新潮流。

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不過，攤開亞都集團財報，台中亞緻飯店因固定成本（租金）過高，據了解公司曾多次向房東爭取降租未果，自2007年開幕以來，只有2010年度有獲利，換句話說，開業13年來就有12年處於虧損，加上新冠疫情延燒衝擊，飯店產業成為重災區，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

台中亞緻飯店座落於台中市英才路上的國泰金融大樓，據了解，台中亞緻與房東國泰建設的租約，要到2026年5月31日才到期，提前解約勢將面臨相關賠償，業界分析，應是亞都認為未來大環境不利觀光產業，內部評估固定成本過高不利營運，才會壯士斷腕決定提前收攤。

亞都麗緻集團直營飯店包括台北亞都麗緻、台中亞緻兩個據點，台北亞都麗緻大飯店旗下天香樓，於2018及2019年連續兩年榮獲「台北米其林指南」一星殊榮，台中亞緻大飯店以系統化獨步全亞洲率先導入智能新設備，協助推動台中市觀光有成，今年拿下觀光局頒發的「優良觀光旅館及旅館業團隊獎」，為全國唯一蟬聯七年獲獎品牌。

依據財報，亞都麗緻飯店連鎖集團於2017、2018年每股稅後純益（EPS）分別淨損0.11元、0.81元。2019年合併營收達8.21億元，雖與前年成績相仿，但去年前三季稅後虧損0.54億元、每股淨損0.77元，與前年同期相比，虧損幅度擴大超過二成。



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