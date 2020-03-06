宏正2月營收3.79億元...受疫情影響表現低於預期　展望今年可望受惠「宅經濟」

▲宏正科。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



宏正（ATEN International，6277）今（6）日公布2月份合併營收自結數為3.79億元，較去年同期成長5%，主要是因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，所以雖然呈現年增正成長，但仍較預期略差；累積前2月合併營收自結數為7.58億元，較去年同期成長2%。

宏正表示，從單月營收來看產品別，IT架構管理解決方案較去年同期成長3%、專業影音產品較去年同期成長26%、USB週邊設備較去年同期成長5%；以銷售區域觀察，亞洲較去年同期減少6%、美洲與歐洲分別較去年同期成長21%及8%。

宏正指出，從累積營收來看產品別，IT架構管理解決方案較去年同期成長5%、專業影音產品較去年同期成長9%、USB週邊設備較去年同期成長1%；以銷售區域觀察，亞洲較去年同期減少5%、美洲與歐洲分別較去年同期成長18%及1%。

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宏正強調，展望今年可望受惠「宅經濟」發酵，尤其是去年底推出的直播機、OFIP KVM適用於異地上班的遠端監控管理等，雖然受到新冠肺炎疫情的不確定因素影響，但公司保持審慎態度因應，並看好低階產品將可迎來轉單效應。