伊朗革命隊司令：新冠病毒或是美國發動的生物戰攻擊

▲伊朗「伊斯蘭革命衛隊」司令薩拉米說,新冠病毒可能是美國發動的生化武器攻擊。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

伊朗「法爾斯通訊社」( FNA)周四(5日)報導,伊朗「伊斯蘭革命衛隊」司令薩拉米(Hossein Salami)當天在伊朗南部克爾曼省的一場活動上,宣示對伊朗戰勝新冠病毒的信心。

他說:「我們將會戰勝這個病毒,它有可能是一場生物(武器)進攻的結果,首先影響到中國和伊朗,然後是其他地區。」 今天,我們被捲入了一場生物戰爭(Today, we are involved in a biological battle),但國家將以堅定、團結和穩定鋪就這條艱難的道路……。」

薩拉米強調,如果新冠病毒被證明是針對中國和伊朗的生化武器,那麼這個陰謀會讓陰謀家自食惡果。他 說:「今天,即使是面對新冠病毒的戰鬥,這病毒有可能是美國生物戰的產物,我們仍將取得勝利。」

薩拉米發表上述談話前一天,伊朗總統魯哈尼周三在內閣會議上表示,伊朗將戰勝新冠病毒,他同時譴責西方媒體利用當前局勢向伊朗人民灌輸失望情緒。

魯哈尼說:「我要向我們親愛的人民承諾,基於我們醫護人員的專業和決心、以及所有人民的犧牲,我們最終會以最小的傷亡代價,在最短的時間內解決此一問題。」

伊朗衛生部5日宣布,伊朗新冠肺炎確診病例已達3513例,死亡人數增至107人。