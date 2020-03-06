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伊朗革命隊司令：新冠病毒或是美國發動的生物戰攻擊

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▲伊朗「伊斯蘭革命衛隊」司令薩拉米說，新冠病毒可能是美國發動的生化武器攻擊。(圖／達志影像／美聯社)

伊朗「伊斯蘭革命衛隊」司令薩拉米說，新冠病毒可能是美國發動的生化武器攻擊。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

伊朗「法爾斯通訊社」( FNA)周四(5日)報導，伊朗「伊斯蘭革命衛隊」司令薩拉米(Hossein Salami)當天在伊朗南部克爾曼省的一場活動上，宣示對伊朗戰勝新冠病毒的信心。

他說：「我們將會戰勝這個病毒，它有可能是一場生物(武器)進攻的結果，首先影響到中國和伊朗，然後是其他地區。」 今天，我們被捲入了一場生物戰爭(Today, we are involved in a biological battle)，但國家將以堅定、團結和穩定鋪就這條艱難的道路……。」

薩拉米強調，如果新冠病毒被證明是針對中國和伊朗的生化武器，那麼這個陰謀會讓陰謀家自食惡果。他 說：「今天，即使是面對新冠病毒的戰鬥，這病毒有可能是美國生物戰的產物，我們仍將取得勝利。」

薩拉米發表上述談話前一天，伊朗總統魯哈尼周三在內閣會議上表示，伊朗將戰勝新冠病毒，他同時譴責西方媒體利用當前局勢向伊朗人民灌輸失望情緒。

魯哈尼說：「我要向我們親愛的人民承諾，基於我們醫護人員的專業和決心、以及所有人民的犧牲，我們最終會以最小的傷亡代價，在最短的時間內解決此一問題。」

伊朗衛生部5日宣布，伊朗新冠肺炎確診病例已達3513例，死亡人數增至107人。

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