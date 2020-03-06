排華嗆「快滾出日本」　橫濱中華街店家收到歧視信辱罵中國人

▲受到新冠肺炎影響，橫濱中華街部分店家最近收到歧視信件。（圖／翻攝自「海員閣」twitter）

記者洪菱鞠／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散全球，各地開始出現排華現象，中華餐廳也慘被波及，日本橫濱中華街部分店家最近收到不明信件，打開一看，斗大的紅色字體寫著充滿中傷、歧視字句，不僅辱罵「中國人是垃圾、細菌」，還怒斥「快點滾出日本」。對此，橫濱市政府表示，已針對此事件進一步了解中。

日本放送協會（NHK）報導，根據橫濱中華街餐飲店等業者組成的橫濱中華街發展會合作公會表示，不明信件在3日透過郵寄送到部分店家，郵戳來自東京不同地區，內容卻都一樣，在A4紙上列印了「中國人是細菌」、「快點滾出日本」等歧視用語，公會認為此行為是惡劣騷擾，已報警處理。

其中一家中華料理餐廳「海員閣」，同樣也收到了這封信件，店家之後在推特發文提到心情覺得難過之外，但也對此事無話可說，簡短幾行字透露出無奈。

受到新冠肺炎影響，橫濱中華街的觀光客減少，在平日停止營業或暫時停業的店家越來越多，而此時爆出店家收到歧視信的事件，除了引來外界關注，社群網站上譴責聲浪四起，同時亦有不少網友留言力挺中華街。

公會指出，在這個時候不能容許這樣的信件出現，店家也都確實做好衛生管理，他們會不認輸繼續努力下去。橫濱市政府人權課課長吉川正則說，中華街長年來支持著横濱，對於這樣的信件感到遺憾、憤慨，不該有不當的歧視性仇恨言論。