電子支付使用人數首破700萬　一卡通、街口最多人用市占逾5成

▲根據金管會銀行局統計，到今年1月底為止，電子支付使用人數達726萬人。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

金管會公布電子支付機構最新業務表現，到今（2020）年1月底為止，電子支付使用人數達726萬人，一舉衝破700萬人次關卡，其中民眾最愛用的是一卡通與街口支付，合計會員數占54.2%。

根據金管會銀行局統計，截至今年1月底止，有5家專營電支業者（街口、歐付寶、橘子支付、國際連、簡單行動支付）以及兼營則有23家（銀行、中華郵政及電子票證發行機構），總使用者人數約726萬人，較上年同期增加278萬人，成長62.05%。

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統計也指出，2020年1月當月代理收付實質交易款項金額約35.2億元，較上年同期增加24.5億元，年增率11.89%；1月當月收受儲值款項金額約41.1億元，較上年同期大幅成長467.33%。

另從使用人數來看，LINE Pay一卡通以210.1萬人奪下冠軍寶座，緊追在後的是街口支付（183.5萬人），第三名則為玉山銀行（113萬人）；至於收付交易部分，街口支付以15.6億元排名第一，而玉山銀行、LINE Pay一卡通則名列第二、三，金額分別來到10.7億元、3.2億元。

觀察LINE Pay一卡通和街口支付表現，從使用人數、收付交易及帳戶間轉移金額的數據顯示，街口支付的使用人數小輸26.6萬人，雙方差距越來越小，其餘2項指標皆超越一卡通。街口支付最新公布，用戶數在2月底正式突破200萬人，今年可望搶下電子支付市場的冠軍寶座。