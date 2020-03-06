曾以「直到世界盡頭」廣為人知　解散19年樂團WANDS重新出發

▲解散19年的搖滾樂團WANDS重新出發。（圖／翻攝自IG／wands_official）

記者蔡名翔／綜合報導

在90年代與中山美穗合唱「世界中の誰よりきっと」走紅的日本搖滾樂團WANDS歷經主唱上杉昇、吉他手柴崎浩退團，最後在2000年宣布解散，沉寂19年去年再度出發，曾經的吉他手柴崎與鍵盤手木村真也回歸，加入了新主唱上原大史，並且在今年1月11日發布新單曲《烈焰紅唇》，首次在ORICON排行榜就獲得第14名的好成績，並對外表示即將在5月發行新專輯。

許多人想到WANDS，應該第一印象都是動漫「灌籃高手」的第2個片尾曲《直到世界盡頭》，確實，從1991年開始到1995年WANDS都取得不錯的成績以及人氣，但是在94年Nirvana的主唱柯賓（Kurt Corbin）的自殺離世帶給上杉強大的衝擊，懷疑自己是否該繼續做取悅大眾的音樂，還是應該跟著內心走，做自己想要的音樂，於是在95年的《Piece of my Soul》專輯中加入的不少Hard Rock、Grunge等音樂元素，雖說銷量取得不錯的成績，但為人傳唱的歌曲卻大量減少。

90年代中後期的市場硬式搖滾並不主流，從96年開始WANDS的單曲都無法複製90年代前期的光景，導致唱片公司開始干涉創作而導致最終上杉與柴崎的出走，留下的木村即使想繼續撐起整個樂團，無奈加入新主唱和吉他手後狀況仍不見好轉，在2000年正式宣布解散。

▲粉絲期待上杉昇與樂團再聚首。（圖／翻攝自Lamigo Monkeys粉絲專頁）

沉寂19年，WANDS在2019年重新出發，找回了當時巔峰期的鼓手木村和吉他手柴崎，正當大家認為上杉也有機會回歸時卻始終等不到消息，而是採用了全新主唱上原大史，上原表示，「我從小就是WANDS的粉絲，從來沒有想過可以擔任這個樂團的主唱，不過既然來到這個位置，我一定會全力以赴」，柴崎也表示想繼續把這個音樂做下去。

新單曲「烈焰紅唇」MV上傳不到兩個月在Youtube就已經累積將近100萬的觀看次數，許多粉絲相信在音樂世界繞了一大圈的木村與柴崎，絕對能帶領上原與WANDS到一個全新的境界，發表會上上原也演唱了WANDS當年的經典曲目「もっと強く抱きしめたなら」、「時の扉」，隨著台下觀眾的熱烈回應，更確定了這次回歸是沒錯的，目前WANDS正在籌備新專輯，預計五月就會正式發行，喜歡WANDS的歌迷千萬不要錯過了。

▼新單曲烈焰紅唇取得不錯成績（圖／翻攝自IG／wands_official）