「疫」外收攤？外傳台中亞都麗緻飯店恐將熄燈

▲旗下天香樓曾摘下米其林一星的亞都今（6）日將召開董事會，討論集團調整營運體質與未來佈局。（圖／亞都提供）

記者林淑慧／台北報導

旗下天香樓曾摘下米其林一星的亞都今（6）日將召開董事會，討論集團調整營運體質與未來佈局，業界盛傳旗下長期虧損的台中亞都麗緻飯店，因新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，加上租金過高恐將收攤，引發市場高度關注。

亞都昨日傍晚發佈重大訊息，今天暫停股票交易，亞都主管表示，集團預計下午召開董事會，將對外正式發佈相關資訊。

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亞都麗緻飯店連鎖集團目前二大業務包括直營飯店與加盟，直營飯店包括台北亞都麗緻、台中亞緻兩個據點，加盟據點則包括陽明山中國麗緻、台南大億麗緻等，另透過轉投資麗緻管理顧問公司提供加盟管理服務。

依據財報顯示，台中亞都麗緻2007年開幕至今營運成績不佳，僅一年多有獲利，其餘多在虧損，業界分析為房租過高，加上中部地區新進飯店競爭者眾，而新冠肺炎疫情影響，營運更形艱困。

依據財報，亞都麗緻飯店連鎖集團於2017、2018年每股稅後純益（EPS）分別淨損0.11元、0.81元。2019年合併營收達8.21億元，雖與前年成績相仿，但去年前三季稅後虧損0.54億元、每股淨損0.77元，與前年同期相比，虧損幅度擴大超過二成。