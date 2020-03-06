遠航申請墊償基金就可一勞永逸？　勞保局一次說明

▲遠航5日已向台北市勞動局申請大量解僱計畫，將解雇全公司528名員工，預計5月4日起生效。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

遠東航空5日已向台北市勞動局申請大量解僱計畫，將解雇全公司528名員工，預計5月4日起生效，而目前遠航從12月至2月所積欠的薪資與資遣費等，也會從積欠工資墊償基金償還。而積欠工資墊償基金到底從何而來？被解僱勞工又將可以拿到多少墊償金？

對此，勞保局今（6）日解釋，積欠工資墊償基金是由適用《勞動基準法》的事業單位(雇主），每月按僱用勞工投保薪資總額萬分之2.5提繳，也就是說，積欠工資墊償基金的概念比較像是全部的雇主一起把錢丟到「一個籃子內」，類似保險的概念，如果有一家事業單位出現破產、歇業等問題時，就可先利用這筆錢來墊償，因此並不會動到勞工的錢，墊償所出的錢都是雇主先前提撥的。

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勞保局也說，墊償金額的最高薪金額就是6個月全薪，一旦超過也沒辦法拿到相對應補償，除了工資外，新、舊制的資遣費或舊制退休金也都可從積欠工資墊償基金中支出。

最後，勞保局也強調，會先拿出積欠工資墊償基金補貼是為了保障勞工權益，而這些支出的錢也會向有關事業單位追討，再加上目前勞保局已成為債權的第一順位，一定會盡全力把墊償金追討回來。