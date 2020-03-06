民眾為何「搶購衛生紙」？心理學家曝關鍵原因：疫情催生恐慌感

▲受到新冠肺炎影響，澳洲雪梨超市出現衛生紙之亂。（圖／合成圖／路透社）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發之後，民眾紛紛搶購防疫物資及民生用品，其中「衛生紙之亂」在全球陸續發生。不過，衛生紙並非是防疫用品，為何民眾總是愛瘋搶？心理專家表示，這就是所謂的「錯失恐懼症」（FOMO），「視覺衝擊以及社群媒體的新聞報導，都讓民眾緊張，所以才會跟著盲目的搶購，怕自己錯失機會」。

據BBC報導，澳大利亞格里菲斯大學的格雷斯教授（Debra Grace）表示，「因為衛生紙在架上擺放的位置較顯眼，因為體積較大，若50卷衛生紙同時消失，架上會空出很大一塊位置，民眾很難不去注意到」，比起50罐罐頭或是消毒用品所空出的位置更顯眼。新南威爾斯大學副教授加爾格（Nitika Garg）則認為，「當大家都在搶購某一樣商品時，覺得事出必又因，害怕自己沒有買到而錯失機會，就會盲目的跟著人群一起搶購，這就是「錯失恐懼症」（FOMO）。」

▲ 日本民眾排隊買衛生紙。（圖／路透）

消費心理學專家米勒博士（Rohan Miller）則表示，「社會帶來的方便，使得人們習慣隨心所欲的購物，當發現某樣商品缺貨或是斷貨，會異常的緊張」，而衛生紙正是許多國家不願放棄「奢侈品」，因為當疫情越來越嚴重，許多人選擇待在家中，比起水或是食物，衛生紙是生活上的必需品，至少可以確保想有最低的生活水準。