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歷史新低！美國30年期公債殖利率首次跌破1.5%

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,法國,巴黎,羅浮宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲投資人愈來愈擔心新冠病毒對世界最大經濟體帶來的影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

新冠病毒疫情引發市場焦慮，美國30年期公債殖利率首次跌破歷史新低。

美國10年期公債殖利率持續下跌，稍早已跌至歷史低點0.899％，低於本周早些時候創下的歷史低點0.906％。與此同時，美國30年期公債殖利率也下跌1.463%，為歷史首見。

請繼續往下閱讀...

美國聯準會（Fed）周二（3日）召開臨時會議，無預警緊急降息2碼，降息幅度為2008年以來最大。「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）接受CNBC採訪時表示，他預計10年期公債殖利率跌勢已觸底，但由於對新冠肺炎確診持病例續增長的擔憂，短期利率可能將滑向零。

岡拉克指出，回顧過往歷史，一旦Fed在非常規會議間突然降息，特別是大幅降息的時候，他們將很快再次降息。「我是站在Fed會再次降息這派的，也許就在2周內。」

據《彭博》報導，美國近期每日都有更多確診病例傳出，投資人愈來愈擔心新冠病毒對這個世界最大經濟體帶來的影響。達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）稍早表示，將密切關注新冠肺炎疫情在美國的擴散速度及範圍，而新增病例數將是3月決策會議上支持降息與否的重要因素。

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