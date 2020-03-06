疫情嚇倒國際原油價格下跌約2%　專家預估下周汽柴油可望再降價...加油再等等

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊旅運需求，專家預估下周國內油價可望回跌。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

中國大陸境外的新冠肺炎（COVID-19）病例大幅增加，引發市場疑慮，布蘭特原油期貨周四下跌2.2%，新德州原油期貨也下跌1.88％，這也連帶牽動下周國內汽柴油價格可望再降價，專家預估汽、柴油零售價格每公升約各調降0.5元，用車人不妨等下周一凌晨起再把愛車油箱加滿，替自己省點荷包。

依據目前油價走勢，專家預估下週汽、柴油調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升24.2元、95無鉛汽油每公升25.7元、98無鉛汽油每公升27.7元、超級柴油每公升21.9元。

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專家表示，新冠肺炎疫情目前仍無減緩跡象，衝擊國際各地工廠經營，包括出差旅遊，波及旅運需求，市場對於今年的石油需求預期大幅下滑。石油輸出國家組織OPEC雖同意在今年第二季每日減產150萬桶，創下2008年金融海嘯以來最大減產幅度，但國際油價周四仍應聲下跌。

布蘭特原油期貨周四下跌2.2%，新德州原油期貨也下跌1.88％，累計近一個月來，兩者跌幅都將近10％。今天截至11點30分為止，仍然下跌超過1％。

專家表示，日本、南韓與義大利等工業國家的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例激增，加上新台幣升值，讓國內油價可望持續回跌；累算至3月5日之7D3B週均價為51.22美元，較上週52.73下跌1.51美元。新臺幣兌美元匯率30.052較上週30.397升值0.345元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調降0.5元，實際調整金額請於週日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。