　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國「檢測工具不夠」　川普責怪歐巴馬…獨立媒體另揭原因

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普參訪馬里蘭州的疫苗研究中心。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統潘斯坦承檢測工具短缺。圖為總統川普參訪馬里蘭州的疫苗研究中心。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國副總統潘斯（Mike Pence）於5日坦言，國內篩檢工具短缺，原本預計本周末準備好100萬份檢測設備的目標無法實現。總統川普4日批評，歐巴馬政府的一項決策阻礙了現在的篩檢工作。獨立媒體ProPublica則指出，這項問題應該歸咎於疾病管制與預防中心（CDC）採用自行開發卻存有技術性問題的檢測工具。

▲▼美國副總統潘斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統潘斯坦言沒有足夠檢測工具。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導，美國食品藥品監督管理局（FDA）局長海恩（Stephen Hahn）於2日表示，本周末以前將能準備好將近100萬份的篩檢工具。但擔任防疫指揮官的潘斯5日卻坦言，這項目標無法實現，「我們目前仍沒有足夠的檢測（工具）以達到我們預期的未來需求……距離確保檢測可用性還有一段距離。」他說，政府委託的供應商下周末以前將在全國發送篩檢設備，屆時多達120萬國人可以接受檢查。

根據《衛報》，川普4日表示，「歐巴馬政府在篩檢方面做了一項決定，結果非常不利於我們現在正在做的事情。我們幾天前取消了這項決定，如此一來，檢測可以更精準快速地實施。」CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）曾透露，過去私人實驗室可以發展臨床試驗，但「在前任政府時受到管制，如果有人想要這麼做，就必須向FDA提出申請。」不過，也有學者指出，他們不知道前屆政府發布過任何阻礙大學、私人實驗室緊急開發篩檢的規定。

▲新冠肺炎,新冠病毒,美國,華盛頓州,柯克蘭（圖／達志影像／美聯社）

▲美國獨立媒體指出，國內檢測儀器短缺，應該歸咎於CDC的決定。圖為華盛頓州柯克蘭醫療人員護送新冠肺炎患者。（圖／達志影像／美聯社）

紐約曼哈頓獨立媒體ProPublica指出，許多公衛專家先前就曾批評CDC對於篩檢資格的狹隘定義，雖然之後宣布放寬標準，但可能已導致病毒在美國傳播而沒有被發覺。此外，國內各實驗室檢測工具短缺與速度遲緩，也應歸咎於CDC沒有採用世界衛生組織（WHO）建議的檢測方式，而是選擇自行開發、分送篩檢工具；然而工具卻存在技術問題，有時候會錯誤判別沒有感染的樣本。


►川普盼國會批准85億美元緊急防疫　FDA承諾提供100萬次篩檢

►美國首宗死亡病例「感染途徑仍不明」！學者：病毒已在華盛頓州傳播6周

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

 
ET快訊
快訊／外籍男陳屍中央研究院人文館戶外！警急拉封鎖線調查
婚禮遲到15年終於補辦！吳尊嬌妻「正臉真面目」首曝光
看著音樂家在台上對指揮猛咳！NSO團員10天前「神預言」曝光
害200人罹癌逾230亡！RCA工傷246員工　更一審只准2
中華電5G方案出爐　月繳1399元以上直接升級
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法國「24小時激增138例」創疫情最高紀錄　國會議員也中鏢病重住院

WHO官員談中國防疫「令人深深感動」　呼籲各國實施基本措施

英國防疫計畫提4大方針　政府警告：若疫情達高峰1/5勞工無法工作

川普盼國會批准85億美元緊急防疫　FDA承諾提供100萬次篩檢

不斷更新／24小時內…英國新增34例達85人感染 　法國增45例達257感染

民主黨初選「超級星期二」關鍵對決！加州備好洗手液、消毒濕紙巾拚防疫

信徒拒配合防疫調查　南韓新天地幹部：「社會仇恨與歧視」是主因

不畏疫情！川普「照跑造勢活動」自認很安全：民主黨也辦很多場

紐約首例在家治療　州長強調「不需住院」：80％患者會自癒

WHO稱全球處於「未知領域」　譚德塞：病毒非常獨特但仍可控制

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

中韓旅客入境隔離地點曝光　日本官方長官：現在是最適當的實施時間

旅客入境日本「需隔離14天」　南韓外交部暴氣…召日本大使要求交代！

百萬份「新冠肺炎試劑」準備出貨！路透：美國本周末可檢測40萬人

「快樂國度」不丹爆首例！76歲美籍翁發燒確診　有印度旅遊史

委內瑞拉總統呼籲「女人生6子」　國家太窮害嬰兒死亡率↑30%

美國「檢測工具不夠」　川普責怪歐巴馬…獨立媒體另揭原因

敘利亞兒童「會分辨炸彈聲」...持續生活在戰火下　世展會籲國際關心

追新冠肺炎總帳？路透：新冠肺炎前「中國就同手法處理非洲豬瘟」

日本7-11一盒口罩賣16900元！「價漲30倍」網怒炸...總部出面道歉了

北韓證實：221外國人經30天解除隔離！　全國加強生產醫藥品

PHEV混合動力首度加持！全新Škoda Octavia RS iV雙車型亮相

男星「活吞蜜蜂」螫1次賠3萬　恐怖片動用20萬隻蜂...賠償巨額曝光

歌迷好傷心！約翰傳奇「獻聲」Google Assistant支援到23日止

清明掃墓！家族堅持「庭院大辦桌」他怕爆　網勸母湯...激推1招神取代

抗疫醫護「工作量、心情壓力大」　蔡壁如2點建議：發津貼！

中韓旅客入境隔離地點曝光　日本官方長官：現在是最適當的實施時間

快訊／外籍男陳屍「中央研究院」人文館戶外！警急拉封鎖線調查死因

國民黨明晚產生新主席！投票時間8小時「每小時消毒+全員戴口罩」

連花清瘟「進方艙」助患者退熱　日產量再增300萬粒

新冠肺炎侵襲國家音樂廳！　謝祖武、天心舞台劇宣布「照常演出」

國際熱門新聞

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

法世界報讚：台灣是抗新冠病毒典範

英男「在武漢染新冠肺炎」憶染病過程：像被火車輾過

來台澳洲音樂家確診　經紀公司證實：他很嚴重

「新冠病毒A片」在網路爆紅！

7-11一盒口罩賣16900元！網怒批

不丹出現首例　我友邦瓜地馬拉緊急狀態

新冠肺炎肆虐　CNN列「亞洲給的10大教訓」

日鄉民爆：山口縣確診男遭酒店小姐感染

日本爆大規模群聚感染！百人演唱會18確診

道瓊崩洩近千點　歐股跌幅逾1.5%

台灣訂立口罩制度！南韓跟上採取「實名制」

即／南韓昨增518例「累計6284」

義大利24小時激增41死、769例確診

更多熱門

相關新聞

國防部出國取經　擬修改教召勤務

國防部出國取經　擬修改教召勤務

新冠肺炎疫情延燒，國防部於上月24日表示，將暫停3、4月後備軍人教育及勤務召集訓練，同時研擬營區內區隔管理措施，防止群聚感染。不過國防部日前證實，軍方已於去年6月20日在軍事會談中的「提升後備戰力具體作為評估」提報中，確認我國將編成以「志願役」後備軍人為主的預備部隊，而國防部也正研議派遣國軍部隊赴美國本土參與美國各州國民兵的「北方打擊」演習。

澳音樂家確診！聽眾還原當天狀況：很多人圍著他擁抱、拍照

澳音樂家確診！聽眾還原當天狀況：很多人圍著他擁抱、拍照

不配合居家檢疫　開罰10萬元起跳

不配合居家檢疫　開罰10萬元起跳

多場奧運資格賽停辦　國際奧會擬「擴大參賽人數」

多場奧運資格賽停辦　國際奧會擬「擴大參賽人數」

台北地院防疫「最新措施」曝！

台北地院防疫「最新措施」曝！

關鍵字：

北美要聞美國川普歐巴馬潘斯ProPublica新冠肺炎新冠病毒武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

美女主播李文儀「通化街老家17億」標出！

台大醫解析《金師傅2》劇情被讚爆

狠K蔡阿嘎孕妻！26歲黑衣男起底「是館長粉絲」

確診音樂家爆　「彩排沒戴口罩咳不停」

艾莉絲夫婦超市起爭執！

法世界報讚：台灣是抗新冠病毒典範

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面