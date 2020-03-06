英國法院：杜拜酋長「謀畫綁架2女兒」　恐嚇前妻「妳永遠不會安全」！

▲杜拜酋長拉希德（右）和前妻哈雅公主（左）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國高等法院5日裁定，杜拜酋長拉希德（Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum）涉嫌謀畫綁架、虐待2個女兒，並威脅恐嚇前妻。他在最新聲明中否認指控，強調由於身為國家統治者，無法參與「事實調查」行動，因此判決只能反映出其中一方的說詞。

阿拉伯聯合大公國的副總統兼總理、杜拜酋長拉希德2004年與約旦公主哈雅（Princess Haya Bint Al-Hussain）結婚，2人育有2個孩子，但之後離婚，2019年展開監護權官司，在相關調查之中被指控恐嚇、威脅前妻，並精心策畫綁架前一段婚姻中的2個女兒。

英國高等法院5日公布「事實調查判決」（Fact Finding Judgement）結果。法官麥可法蘭（Andrew McFarlane）表示，希拉德必須為了女兒聲稱承受的身體虐待與折磨負責，「（希拉德）剝奪2名年輕女子自由……對於法庭沒有公開、誠實」，「自從2018年底開始做出恐嚇威脅前妻的行為」。

▲杜拜酋長拉希德與前妻、約旦哈雅公主於2012年出席英國雅士谷賽馬大會。（圖／達志影像／美聯社）

綜合BBC、《德國之聲》報導，哈雅公主對於2名公主的安全起了疑心，並與英國保鑣發生婚外情，遭前夫派人恐嚇威脅，手段包括在枕頭上放手槍，或者威脅把她送到偏遠監獄；希拉德更曾經出言警告「妳跟妳的孩子在英國永遠不會安全。」哈雅公主擔心孩子也遭綁架以及自己的人身安全，2019年4月帶著兒女逃往英國。

英國法院指出，希拉德自從2018年底開始持續利用國家機器「威脅、恐嚇、虐待並壓迫，完全無視法治」，直到前妻抵達英國以後依然沒有間斷，「並且鼓勵其他人以他的名義這麼做」。

根據法庭，希拉德還計畫綁架2個女兒。薩姆莎（Sheikha Shamsa）於2000年逃離家族在英國薩里（Surrey）的房子，但之後在劍橋郡遭父親派出的人員綁架；劍橋警方曾試圖到杜拜調查卻遭拒絕。拉蒂法（Sheikha Latifa）於2002年、2018年二度試圖逃離，第一次失敗以後被父親囚禁超過3年，第二次在印度海岸遭攔截強行送回。2人據信至今仍被軟禁在杜拜，但官方對外解釋，公主們都已成功獲救，安全地與家人待在一起。

希拉德在5日的判決出爐以後發布聲明表示，這起案件是私人事務，先前曾經試圖上訴，是為了保護孩子的利益與福祉、免於受到媒體關注，「身為政府領袖，我無法參與法庭的事實調查程序，這導致了『事實調查裁定』無可避免地只能敘述單方面的故事。我要求媒體尊重我孩子的隱私，也不要干涉他們在英國的生活。」

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