法國「24小時激增138例」創疫情最高紀錄　國會議員也中鏢病重住院

▲法國衛生部長韋蘭（左1）、總統馬克宏（左2）、與衛生部公衛署長沙羅孟（右3）討論疫情。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎5日專電

法國24小時內暴增138名新冠肺炎確診病例，總數來到423例，寫下新增確診單日最高紀錄。死亡病例增加3人，目前共7人。專家預測，最遲一到兩週，法國就將進入流行病第三階段。

衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）今天下午向記者宣布，目前2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例總確診人數攀升至423例，比昨天增加138例，其中7人死亡，23人情況危急。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天下午召集20多位醫生、科學家與研究室負責人，和衛生部長等相關內閣成員商討疫情流行的因應對策。會議中馬克宏表示，「我們在疫情一開始就著手應對，但我們都知道，現在流行病情勢已是不可抗拒了」。

法國政府坦言，目前流行病還在第二階段，然而第三階段，也就是「病毒全國高度傳播」，可說是無法避免。政府發言人恩迪亞耶（Sibeth Ndiaye）昨天就表示，法國不進入第三階段的可能性「幾乎沒有」。

與會的傳染疾病專家戴佛西（Jean-François Delfraissy）在會議後向媒體表示，「我們都認為法國會進入第三階段，可能在幾天之內，最多在一至兩週後」。

▲法國上薩瓦省的民眾配戴口罩防範新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）



韓國日前因宗教活動導致群聚感染的事件也在法國上演。法國東部繆路士（Mulhouse）兩週前舉辦2千人的福音派基督教聚會，隨後上萊因省（Haut-Rhin）有約10位參與者遭感染，諾曼第則有3名、科西嘉島亦有3名聚會參與者確診等。至此法國境內18個大區都出現確診病例。

另據BFM TV報導，法國國民議會主席費朗（Richard Ferrand）表示，上萊因省國會議員賴澤（Jean-Luc Reitzer）也確診感染新冠肺炎，病情嚴重，已經住院治療。

目前法國有上百間學校仍處於停課狀態，主要為瓦茲省（Oise）與上薩瓦省（Haute-Savoie）的學校。

另外，巴黎所在的法蘭西島區（Ile-de-France）今天有30名新增病例，人數上升至91人，其中17名在巴黎市，相關單位正在追查接觸史，避免群聚感染大規模發生。

巴黎大眾運輸（RATP）今天上午也宣布地鐵六號線一名員工確診，發言人表示，這名員工的狀況已好轉，且對運輸情形沒有影響。

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