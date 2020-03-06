防疫酒精衝一波！全聯：台酒75%酒精明天開賣「澎湖、金門周日上架」

▲新冠肺炎疫情持續延燒，不僅口罩一罩難求，防疫產品如消毒酒精也搶翻天。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，為滿足消費者防疫需求，全聯福利中心明（7）日在全台門市開賣「台灣菸酒75%防疫清潔用酒精」(600ml)，建議售價75元，外島門市(澎湖、金門)部分則延後一天至周日開賣，以滿足民眾的防疫需求。

新冠肺炎除了透過飛沫傳染，還包括接觸傳染，不僅口罩成為稀缺的防疫物資，人人進入公共營業場所、辦公室及家中消毒使用的酒精，也變得一瓶難求；有醫院消毒酒精多次遭竊取，藥局、藥妝店酒精上架也立刻被搶購一空，台糖、台酒等國營事業也肩負政策任務加緊趕工。

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全台門市超過千店的全聯福利中心，為國內超市龍頭企業，為持續陪同全台民眾一同防疫，繼開賣「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」後，再爭取到「台灣菸酒75%防疫清潔用酒精」(600ml)，販售數量以各店現場貨量為主，每人限購1瓶，數量有限，售完為止。

全聯福利中心主管提醒，外島門市(澎湖、金門)部分則延後一天至3/8(日)開賣，會依照當日海象及船班抵達時間為主，販售數量以各店現場貨量為主，同樣為每人限購1瓶。

「台灣菸酒75%防疫清潔用酒精」(600ml) 為防疫期間特殊物資，建議儲存溫度為25度以下，擺放時要遠離火源、火花、火焰及高溫地點，並嚴禁堆疊於戶外或其他高溫場所。另該產品使用空瓶為紹興酒空瓶，空瓶可以回收。民眾須依政府相關法規18歲以下不得購買，同時呼籲防疫商品無需過度囤貨。